Krankenhausaufenthalt als Auflage Autist vor Papenburger Amtsgericht

Papenburg. Ein 19-jähriger Mann, der Asperger-Autist ist, ist vor dem Papenburger Amtsgericht für insgesamt 14 Straftaten verurteilt worden. Als erheblich erachtete der Richter die Fahrten, die der Mann ohne Fahrerlaubnis mit Linienbussen unternommen hatte. Er soll zunächst in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Auch eine anschließende Haftstrafe ist möglich.

Harald Deeken, Richter und Direktor des Amtsgerichts, ist seit 17 in Papenburg im Dienst. Dass er einem Angeklagten einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik auferlegt, ist für ihn das erste Mal. Generell, so sagt er auf Nachfrage weiter, ist das „extrem selten“. Nur Jugendlichen und Heranwachsenden dürfe ein Amtsgericht diese Auflage zuweisen. Der Fall ist ambivalent. „Die Frage ist, was ist hier mit ihm zu machen?“, sagt der Richter in der Begründung seines Urteils, das auf eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik und eine mögliche anschließende Jugendstrafe von zwei Jahren lautet. „Wir müssen von einer schädlichen Neigung sprechen.“ Gleichzeitig ist von einer verminderten Schuldfähigkeit auszugehen. Das bestätigt ein Sachverständiger vor Gericht, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der 19-Jährige ist Asperger-Autist und hat eine Persönlichkeitsstörung, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer, in dem sie die Tatvorwürfe als bestätigt ansah.

Einbrüche im Emsland und Ostfriesland

Die 14 Straftaten hat der Mann aus dem nördlichen Emsland unter anderem in mehreren Firmen im Emsland und Ostfriesland begangen. In Lathen verschaffte er sich im März 2017 Zugang zu einem Busunternehmen, setzte sich in einen Reisebus und fuhr los. Der Schlüssel steckte. An einer Stelle, wo der Mann wenden will, fährt er sich fest. Er beschließt, zum Firmengelände zurückzugehen und das erste Gefährt mit einem zweiten Bus zu befreien. „Ich wollte das wieder gutmachen“, sagt der Angeklagte in der Befragung. Das Vorhaben scheitert. Der Angeklagte bringt den zweiten Bus zurück und verlässt die Unfallstelle. Bei einem weiteren Busunternehmen in Leer fährt der Angeklagte im September 2016 mit einem der großen Fahrzeuge auf dem Gelände herum. Auch hier stecken die Schlüssel. Er stößt gegen mehrere Gebäudeteile, auch Betonpfeiler, führte die Staatsanwältin in der Anklage aus. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 25.000 Euro.

Unterschrift für Handyvertrag gefälscht

Bei einem Taxiunternehmen in Leer stiehlt der 19-Jährige einen Wagen und fährt damit herum, auch gegen einen Lastwagen. Hier liegt der Schaden bei rund 2000 Euro, so die Staatsanwältin weiter. Den Wagen bringt er zurück. Er nimmt zwei Handys mit. Ein Laptop verschwindet dort auch, was er seinem Begleiter zuschreibt, wie er sagt. In einer Stiftung im südlichen Niedersachsen, wo der Angeklagte einst untergebracht war, bricht er ein, weil ihm dort einst Teile seiner Kugelschreibersammlung weggenommen wurden, wie er sagt. Er stiehlt eine Geldkassette mit Bargeld: 150 Euro. Um einen Handyvertrag abschließen zu können und weil der Angeklagte nach eigenen Angaben kein eigenes Bankkonto hat, gibt er die Bankdaten seiner Mutter an und fälscht deren Unterschrift für die Einverständniserklärung. Das dazugehörige Handy will er verkaufen, um Schulden zu bezahlen. Seine Mutter schickt das Handy später zurück, sagt der Mann aus. In einem Autohaus stiehlt er Kennzeichen, Schlüssel und einen Mercedes, mit dem er eine Runde dreht. Zurück auf dem Gelände tauscht er den Wagen in einen VW Touareg. „Ich habe ein Auto gesehen, das ich gut fand.“ In einer weiteren Firma stiehlt er laut eigenen Angaben einen Tablet-Computer und Bankkarten. Bei einem weiteren Einbruch in einer Werkstatt kommen Diagnosegeräte abhanden.

„Der Angeklagte begeht seit 2013 durchgehend Straftaten“, sagte die Staatsanwältin und ergänzte: „Die vorangegangenen Taten sind mindestens der mittleren Kriminalität zuzuordnen.“ Es seien außerdem weitere Taten zu erwarten. Der Mann habe ein Gefährdungspotenzial im öffentlichen Raum. Deshalb sprach sie sich für die Unterbringung im Krankenhaus aus. Die begangenen Delikte würden zudem die Jugendstrafe rechtfertigen. „Die Taten müssen geahndet werden.“

Autismus als Ursache?

„Kann das sein, dass der Autismus allein das auslöst?“, fragte der Rechtsanwalt des Angeklagten und verwies auf die „kombinierte Persönlichkeitsstörung“, die er als „vielleicht viel wesentlicher“ einordnete. „Ich meine nicht, dass wir einen 19-Jährigen ohne zeitliche Perspektive in einem Krankenhaus unterbringen sollten“ reagierte er auf das Plädoyer der Staatsanwältin. Das sei ein besonderer Fall, und das liege an der Person. „Der Angeklagte fällt durchs Rost“, so der Anwalt, der seinen Klienten als vorsichtig, misstrauisch und auch als zunächst zurückhaltend beschreibt. Der Mann habe zu keiner Zeit versucht, ein Fahrzeug zu behalten. Ihm sei es nur ums Fahren gegangen.

„Es war schwierig, zu einer Entscheidung zu kommen“, sagt Deeken im Anschluss an die Verhandlung. Ob der Angeklagte die Jugendstrafe antreten müsse, hänge von seiner Entwicklung in der Klinik ab. Danach könnte die Haft zur Bewährung ausgesetzt werden. Zusätzlich muss der Angeklagte einen Betrag von rund 860 Euro – die Beute aus dem Diebesgut – zahlen.