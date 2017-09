Besuch bis 3. Oktober möglich Ausstellung über Reformation in Papenburg eröffnet

Laden zu inspirierenden Gesprächen ein: (von links) Franz-Bernd Lanvermeyer, Anna Riese, Bianca Spekker, Hermann Bröring und Heinrich Dietrichs. Foto: Julia Diner

Papenburg. In der St.-Antonius-Kirche in Papenburg ist die Wanderausstellung ,,Die Reformation im Emsland und in der Grafschaft Bentheim‘‘ eröffnet worden. Bis zum 3. Oktober können sich Besucher über die Entwicklung von Luthers Thesenanschlag im 16. Jahrhundert bis zur heutigen Situation der Kirchen in der Region informieren.