Podiumsdiskussion der IHK Landtagskandidaten stehen in Papenburg Rede und Antwort

Papenburg. Ihren Sachverstand in Wirtschaftsthemen konnten die Kandidaten für die Landtagswahl in Niedersachsen bei einer Podiumsdiskussion der IHK in Papenburg unter Beweis stellen.

„Spannende Diskussionen“ hatte sich Josef Albers, Vizepräsident der IHK für Ostfriesland und Papenburg, während seiner Begrüßung gewünscht. Deshalb habe man auch ein „kleines Podium“ mit Bewerbern der im Landtag vertretenen Parteien gewählt. Etwa 30 Gäste waren der Einladung der IHK gefolgt.

Den Fragen von Moderator Stefan Bergmann stellten sich Bernd Busemann (CDU), Marion Terhalle (FDP), Werner Henseleit (Grüne) und Anno Immenga (SPD).

Friesenbrücke: Verfahren zu lang

Beim Thema Friesenbrücke in Weener waren alle der Ansicht, dass die Verfahren zu lange dauerten. Busemann wies auf die zahlreichen Beteiligten bis zu Vertretern des Bundes hin. Dass es aber vom Zeitpunkt des Unfalls bis zur geplanten Fertigstellung der neuen Brücke neun Jahre dauern soll, sei „eine Schande“, so Busemann. Wie Busemann erinnerte auch Terhalle daran, dass das Einschalten der Meyer Werft ebenfalls für Verzögerungen in den Planungen gesorgt hatte. Auch der Verhandlungspartner Bahn sei schwierig, so die Vertreterin der Liberalen. Busemann und Terhalle, die sich beide im neuen Landtag eine schwarz-gelbe Koalition vorstellen könnten, plädierten zudem für schnellere Verfahren.

Henseleit warnte vor einer Verkürzung der Planungszeiten, da sonst diejenigen, die Einwände haben, in ihrem Recht beschnitten würden. Vielmehr sei es nötig, in den Behörden weitere Fachplaner einzustellen, damit die Verfahren zeitnaher bearbeitet werden könnten.

Seeschleuse eine „Zangengeburt“

Ein solches langwieriges Verfahren begleitet auch die Sanierung der Papenburger Seeschleuse. Hier hoffe sie, so Terhalle, dass dieses schnell abgeschlossen werde, da die Schleuse die „Lebensader der Stadt“ sei. Dies bestätigte auch Busemann, der bei der Seeschleuse von einer „Zangengeburt“ sprach. Die Bewilligung der Zuschüsse habe zwei Jahre gedauert, wobei das marode Bauwerk „höchste Gefahr für den Hafen“ darstelle.

Doch es wurde nicht nur über die Wirtschaft gesprochen. In Sachen Bildung stellte Immenga klar, dass Schüler und auch Auszubildende nach ihren Fähigkeiten geschult werden sollten. Er brachte dabei das modulare Schulsystem aus den Niederlanden, mit dem dies besser möglich sei als im dualen System. Auch müsse nicht jeder Schüler Abitur machen, so Immenga.

Busemann ergänzte, dass in diesem Punkt noch Überzeugungsarbeit, auch bei den Eltern, geleistet werden müsse. Man könne auch als Facharbeiter gutes Geld verdienen oder nach einer Ausbildung noch studieren gehen. Henseleit regte auch in Hinblick auf den Fachkräftemangel an, mehr auf die Integration von Geflüchteten zu setzen, oder auch Studienabbrecher vermehrt in Betriebe zu holen. Immenga ergänzte, dass in Schulen die Berufsorientierung zu spät stattfinde und diese ausgebaut werden müsse. Terhalle riet an, den Bildungsförderalismus zu überdenken.

Keine Einigkeit bei Inklusion

Beim Thema Inklusion und der Frage nach den Förderschulen waren sich Busemann und Terhalle einig, diese Schulen erhalten zu wollen. Die Inklusion in den Schulen funktioniere nicht. Immenga und Henseleit, die beide wieder eine rot-grüne Koalition befürworteten, stellten klar, dass die Inklusion eine gewisse Zeit in Anspruch nehme. Immenga erinnerte zudem daran, dass die Entscheidung zur Stärkung der Inklusion und einer daraus resultierenden Schließung von Förderschulen noch unter der Feder von Bernd Althusmann (CDU) als Kultusminister gefallen sei.