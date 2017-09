Hallenspielplatz feiert Eröffnung Das erwartet Kinder im neuen Sternenland in Papenburg

Papenburg. Am Sonntag, 1. Oktober 2017, hat das Warten für Kinder in Papenburg ein Ende. Der Hallenspielplatz Sternenland feiert Neueröffnung an der Boschstraße. Wir verraten, welche neuen (und alten) Attraktionen es für Kinder geben wird.

Im April hatten die Arbeiten für den etwa 3000 Quadratmeter großen Hallenkomplex begonnen, Ende Juli schlossen das Betreiberehepaar Frank und Ute Albers nach gut 13 Jahren die Türen am bisherigen Standort an der Siemensstraße ab. Ein Großteil der Spieleattraktionen wie der große Kletterbereich inklusive Go-Cart-Bahn, die lange Rollenrutsche, der Kleinkinderbereich und die Hüpfburgen wurden seitdem zum neuen Standort gebracht und wieder aufgebaut, es gibt aber auch einige neue Spielgeräte zu erleben. Am Sonntag um 9.30 Uhr wird das Sternenland an der Boschstraße 30 große Neueröffnung feiern.

600 Sitzplätze und moderne Lüftung

Auf eine Neuigkeit, die nichts mit Spielen zu tun hat, freut sich Ute Albers, die das laufende Geschäft im Sternenland verantwortet, ganz besonders. „Wir verfügen jetzt über mehr als 600 Sitzplätze statt bisher 450 und haben deutlich mehr Platz, um die Sitzmöglichkeiten aufzustellen“, sagt Albers. Das macht es nicht nur für die Besucher gemütlicher und angenehmer, das Personal des Imbiss- und Cafebereichs muss sich nicht mehr zwischen die Stühle hindurch quetschen. Der Sitzbereich verfügt nun auch über eine Fußbodenheizung. Die Hausherrin weist bei einem Gespräch mit unserer Redaktion in der neuen Halle zudem auf die moderne Lüftung hin, die vor allem bei vollem Betrieb dafür sorgen soll, dass die Luftqualität für Kinder und Erwachsene deutlich besser sein wird.

Auch wenn der mehrstöckige Kletterturm und der Kleinkinderbereich, ebenfalls mit Klettermöglichkeiten, aus dem „alten“ Sternenland“ stammen, wurden beide Bereiche erweitert und anders aufgebaut. Eine der neuen Hauptattraktionen ist eine Hüpfburg in Form eines Clownfisches („Findet Nemo“), dessen Kopf sich öffnet und schließt und der im hinteren Bereich über eine Rutsche verlassen werden kann. Ein Hingucker ist auch der neue Kletterturm in Form eines Leuchtturms, ebenfalls auf Basis eines Luftkissens, was auch für die neue, 15 Meter lange Hindernisbahn gilt. In der können die jungen Gäste verschiedene Dinge erklettern oder „errutschen“. Eine Trampolinanlage gab es auch bisher schon, sie wurde aber durch eine neue ersetzt und hat nun sechs Hüpfbereiche. Hinzu kommen mehrere weitere kleine neue Anschaffungen wie ein eigener Fußball- und Basketballplatz oder zwei neue Tischtennisplatten.

70 Parkplätze und kindgerechte Wandbemalung

Für die kindgerechte Bemalung der Wände hat Ute Albers in den vergangenen Wochen höchstpersönlich gesorgt. Im angrenzenden Sozialtrakt gibt es ein Büro, einen Raum für die etwa 20 Mitarbeiter, einen großen Abstellraum und einen Technikraum. Rund 1,8 Millionen Euro haben die Eheleute Albers in den Neubau samt neuem Interieur investiert. Draußen gibt es einen großzügigen Parkplatz mit knapp 70 Stellplätzen und etwa 60 Stellplätze für Fahrräder. Einen Außenspielbereich wird es vorerst nicht geben, könnte aber in den nächsten Jahren hinzukommen. Platz dafür ist vorhanden.

Nicht ändern werden sich die Öffnungszeiten, in den Ferien und am Wochenende von 9.30 bis 19 Uhr, außerhalb der Ferien von 13.30 bis 19 Uhr. Der Eintrittspreis für Kinder liegt im neuen Sternenland für Kinder bei 6,50 Euro, Erwachsene zahlen 3 Euro.

