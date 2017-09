Stephen King´s „ES Kinostart in Papenburg: „Clown“ sorgt für Albträume

Papenburg . Im Kino Papenburg starten heute die Biografie „Victoria&Abdul“, der Horrorfilm „ES“, das Drama „Rock my Heart - Mein wildes Herz“ und der Animationsfilm „Cars 3“. Die VHS-Filmrolle präsentiert den Historienfilm „Die göttliche Ordnung“.

In dem Horrorfilm ES leben die Freunde Stanley Uris (Wyatt Oleff), Richie Tozier (Finn Wolfhard), Mike Hanlon (Chosen Jacobs), Bill Denbrough (Jaeden Lieberher), Beverly Marsh (Sophia Lillis), Eddie Kaspbrak (Jack Dylan Grazer) und Ben Hanscom (Jeremy Ray Taylor) in einer Stadt namens Derry, in der immer wieder Menschen verschwinden – sowohl Erwachsene als auch vor allem Minderjährige. Schließlich erfahren die Kinder, die sich selbst auch den „Klub der Verlierer“ nennen, von einer Kreatur, die Jagd auf Menschen macht und sich in die schlimmsten Albträume ihrer Opfer verwandeln kann. Meistens tritt das Biest jedoch in Form des sadistischen Clowns Pennywise (Bill Skarsgård) auf.

Bediensteter wird Teil des Throngefolges

Victoria&Abdul spielt im Jahr 1887. Während der Feierlichkeiten anlässlich ihres 50. Thronjubiläums lernt die britische Königin Victoria (Judi Dench) den jungen indischen Bediensteten Abdul Karim (Ali Fazal) kennen, der extra wegen des Jubiläums nach Großbritannien gereist ist. Er wird Teil des Gefolges der Königin, was viele in ihrem Umfeld verwundert. Doch zwischen der Monarchin und dem indischen Diener entwickelt sich bald eine tief gehende Freundschaft. Durch viele lange Gespräche lernt Victoria, die unter anderem auch den Titel Kaiserin von Indien trägt, vieles über die indische Kultur.

Das Drama Rock My Heart - Mein wildes Herz erzählt die Geschichte der 17-jährigen Jana (Lena Klenke), die mit einem angeborenen Herzfehler lebt. Da jeder Herzschlag der letzte sein könnte, will sie jeden Augenblick auskosten. Sehr zum Leidwesen ihrer besorgten Eltern, die sie zu einer rettenden, aber riskanten Operation überreden wollen. Doch Jana weigert sich. Als sie dem schwarzen Vollbluthengst Rock My Heart begegnet, ändert sich für sie alles. Die beiden scheinen wie füreinander gemacht.

In dem AnimationsfilmCars 3 Evolution ist Lightning McQueen ein alter Hase im Rennzirkus. Für manch einen ist er schon zu alt, und es kommt die Frage auf, wann er seine aktive Karriere beendet. Doch vom Ruhestand will der rote Rennwagen nichts wissen, vielmehr steckt er sich ein neues ehrgeiziges Ziel. Er will das Rennen Florida 500 gewinnen und den Jungspunden zeigen, dass er immer noch das Zeug zum Sieger hat. Doch vor allem der blitzschnelle Newcomer Jackson Storm ist für Lightning McQueen ein ernst zunehmender Gegner und mit etlichen technischen Spielereien ausgestattet.

Film um das Frauenwahlrecht

Der Historienfilm Die göttliche Ordnung wird am Montag, 2. und Mittwoch, 4. Oktober, jeweils um 17 und 20 Uhr im Rahmen der Reihe VHS-Filmrolle gezeigt. Nora (Marie Leuenberger) ist eine junge Hausfrau und Mutter, die 1971 mit ihrem Mann Hans (Max Simonischek) und zwei Söhnen in einem ebenso beschaulichen wie friedlichen Dorf in der Schweiz lebt. Hier ist wenig von den gesellschaftlichen Umwälzungen der 1968er-Bewegung zu spüren. Der Dorf- und Familienfrieden kommt jedoch gehörig ins Wanken, als Nora beginnt, sich für das Frauenstimmrecht einzusetzen und dieses Ziel auch noch leidenschaftlich und in aller Öffentlichkeit verfolgt. Obwohl sie sich damit viele Gegner macht, will sie mit größter Entschlossenheit das Wahlrecht durchsetzen.