Unterschiedliche Meinungen Zehn Jahre Rauchverbot: Wirte im nördlichen Emsland bilanzieren

Papenburg. Egal ob beim Essen oder in geselliger Runde in der Kneipe – überall zog vor zehn Jahren noch der Qualm von Zigaretten empor. Am 1. August 2007 war damit Schluss. Seitdem herrscht in Gaststätten ein absolutes Rauchverbot. Eine Dekade später ziehen die Wirte aus dem nördlichen Emsland unterschiedliche Bilanzen.

Berny Hoffmann sitzt in der Raucher Lounge und zieht genüsslich an seiner Zigarette. Der Inhaber des Jameson’s Pub in Papenburg hat vor zehn Jahren extra eine Wand eingezogen, damit seine Kunden auch weiterhin bei einem kühlen Bier rauchen können. „Einige waren damals sehr erbost“, erinnert sich der 61-Jährige. Seinerzeit musste er Einnahmeeinbußen hinnehmen. „Es hat sich sehr negativ ausgewirkt“, sagt der Wirt. Im Laufe der Jahre habe es sich aber stabilisiert und es werde von allen gut angenommen.

Er beobachtet auch immer wieder, dass sich selbst Nichtraucher in die Lounge setzten, um mit ihren rauchenden Freunden zusammen sitzen zu können. Allerdings sei das Verhältnis zum Rauchen heute ein ganz anderes. Früher sei es selbstverständlich gewesen, überall und zu jeder Zeit zu rauchen. „Selbst die Politiker wurden immer mit einer Zigarette im Mund fotografiert“, so Hoffmann.

Raucher akzeptieren das Verbot

Ein positives Fazit zieht Helen Prangen vom Gasthof Prangen in Rhede. „Wir stehen ganz klar zum Rauchverbot“, betont die Wirtin. Das Thekengeschäft sei zwar zurückgegangen, weil für viele Bier und Zigarette zusammengehören und diese Gäste wegbleiben, „aber insgesamt haben wir daran gewonnen“, so Prangen. Zunächst gab es in dem Rheder Gasthof noch ein Raucherzimmer, das aber wieder abgeschafft wurde. „Der Rauch zog überall hin, das hat weder uns noch den Gästen gefallen“, berichtet Prangen. Jetzt müssen die Raucher auf die überdachte Terrasse. „Die haben damit auch kein Problem“, sagt die Wirtin.

Dem stimmt auch Bernhard Jansen vom Clemenswerther Hof in Sögel zu. Am Anfang sei es schwierig gewesen, aber mittlerweile habe es sich gut eingespielt. „Die Akzeptanz bei den Rauchern ist da“, sagt Jansen. Auch im Clemenwerther Hof hatte es zunächst noch einen Raucherraum gegeben. „Viele Raucher fühlten sich aber dort drinnen selber nicht wohl, weil es trotz Lüftung so verqualmt war“, erklärt der Gastronom. Jetzt sei es für sie völlig normal, nach draußen zu gehen. Einen Vorteil sieht Jansen bei Festen im Saal: „Früher waren von der Bühne nur die ersten fünf Leute zu erkennen, jetzt hat man alle im Blick, weil der Raum frei von Rauchwolken ist.“

Ausnahme für Raucherkneipen

Anders sieht das Georg Niemeyer, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Kreis Aschendorf-Hümmling/Papenburg. „Das Rauchverbot spaltet einige Feierlichkeiten und macht sie dadurch kaputt“, sagt Niemeyer. Die Raucher müssten draußen stehen, während der Rest drinnen sitzt. Bei der Einführung des Rauchverbotes standen dem Vorsitzenden zufolge viele Wirte vor Problemen. Sie mussten in ihre Lokale investieren und bei einigen war es baulich nicht möglich, den zusätzlich Raum zu schaffen. „Viele haben Kunden verloren“, so Niemeyer.

Für ihn gehört die Zigarette zu einem Kneipenbesuch dazu. Daher begrüßt er auch die Ausnahmeregelung in Niedersachsen, dass Gaststätten, die kleiner als 75 Quadratmeter sind und keine Speisen anbieten, als Raucherkneipen ihre Türen öffnen dürfen. „Da gehe ich nur hin, wenn es mir auch gefällt“, sagt der Vorsitzende. Das könne jeder selber entscheiden. Das bestätigt auch Hoffmann, der neben dem Pub in Papenburg noch drei weitere Kneipen in Aurich, Emden und Norden hat. „Dort merken wir, dass die Leute gezielt zu uns kommen“, berichtet der 61-Jährige.

Keine Beschwerden bei Städten und Gemeinden

Kunden verloren hat die Gaststätte Weymann in Oberlangen. „Viele Clubs sitzen jetzt in ihren eigenen Hütten“, berichtet Walter Weymann. Dabei hat er für seine rauchenden Kunden extra eine überdachte Terrasse gebaut. Im Gegensatz dazu wurde im Graf Balduin in Esterwegen bereits vor dem Gesetz viel Wert auf Nichtraucherschutz gelegt. „Hier ist das überhaupt kein Thema mehr“, erzählt Inhaber Frank Kuhr.

Dass sich viele Wirte und Gäste mit dem Rauchverbot abgefunden haben, bestätigen auch die Verantwortlichen der Gemeinden und Städte auf Nachfrage unserer Redaktion. „Uns sind seit Jahren keine Beschwerden mehr mitgeteilt worden“, sagt Papenburgs Stadtsprecher Heiko Abbas.