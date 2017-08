Fackeln brennen unter Wasser weiter Mehrere Hundert Besucher bei Seenotretter-Tag in Papenburg

jbri Papenburg. Mehrere Hundert Besucher sind zum Tag der Seenotretter in das Papenburger Arkadenhaus gekommen. Gezeigt wurden unter anderem Rettungsmittel bei Seenotfällen.

„Die Handfackeln brennen durch das Magnesium und werden bis zu 1000 Grad Celsius heiß“, berichtet Karl-Heinz Willmann vom „Team Unterems“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ihre Leuchtkraft beträgt rund 10.000 Candela, also so stark wie 10.000 Kerzen.“ Mit dieser Leuchtkraft und -stärke können die Fackeln sogar unter Wasser weiter brennen. Und dies ist in Notfällen auch bitter nötig, weiß Willmann. „Falls man im Wasser treibt und eine Welle einen erwischt, darf die Fackel natürlich nicht ausgehen.“ Weil die Fackel so stark brennt, brauchte es sogar eine Ausnahmegenehmigung seitens der Stadt Papenburg und der Polizei.

Spenden sammeln und Förderer gewinnen

Bereits zum zweiten Mal veranstalten die Seenotretter aus Papenburg und Umgebung im Arkadenhaus den Tag der Seenotretter. „Wir wollen hier vor allem unsere Arbeit bekannt machen, aber auch Spenden sammeln und Förderer gewinnen“, so Willmann. Zusammen mit vier weiteren Aktiven plant er die Veranstaltung seit gut einem halben Jahr. „Bisher ist es super angekommen und es waren schon viele Leute da“, berichtet Willmann.

In diesem Jahr gab es erstmals auch historische Hosebojen und Rettungswesten aus Kork aus den 1940er- und 1950er-Jahren zu sehen.

60 bis 80 Einsätze pro Jahr in Nordstrand

Bei der unter der Schirmherrschaft der Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann (CDU) stehenden Veranstaltung konnten die Besucher auch etwas aus dem Alltag der Seenotretter erfahren. Rainer Hagen aus dem Landkreis Leer ist aktiver Seenotretter in Nordstrand in Schleswig-Holstein. „Wir haben rund 60 bis 80 Einsätze pro Jahr“, berichtet der pensionierte Berufssoldat. Die Hauptaufgabe besteht vor allem darin, Menschen bei Unfällen während der Wattwanderung oder bei Booten mit Motorschäden zu helfen.

Die vollkommen durch Spenden finanzierte Organisation wird auch seitens des Arkadenhauses unterstützt. „Wir sind froh, dass die Veranstaltung erneut hier stattfindet. Es entspricht auch genau unserem Konzept, sich zu begegnen“, sagte Arkadenhaus-Betreiber Willy Lückmann. Aus diesem Grund spendet auch das Haus an die DGzRS. „20 Cent von jeder heute verkauften Eiskugel gehen direkt an die Seenotretter“, sagte Lückmann.