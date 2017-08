Finalsieg gegen Herbrum Eintracht Papenburg gewinnt Stadtpokal

Herbrum. Die DJK Eintracht Papenburg hat zum fünften Mal nach 1982, 1986, 2013 und 2014 den Fußball-Stadtpokal gewonnen.

Nach einem torlos verlaufenen Finale setzten sich die Obenender (1. Kreisklasse) in dem Wettbewerb, der 1981 im Jahr des 350-jährigen Bestehens der Stadt Papenburg erstmals ausgespielt wurde, bei der Neuauflage des Endspieles von 2012 mit 4:1 im Elfmeterschießen gegen Gastgeber SV Herbrum (2. Kreisklasse) durch. Der Ausrichter der 37. Auflage hatte sich zum neunten Mal für das Endspiel qualifiziert.

Riesenchance kurz vor Schluss

Während die Eintracht vorlegte und Julian Philipp, Jan Fokken, Andre Hanneken und Dennis Voskuhl eiskalt verwandelten, versenkte auf Herbrumer Seite lediglich Manuel Telgen den Ball zum zwischenzeitlichen 1:1 ins Netz. Zwei weitere Herbrumer scheiterten. Dadurch war der fünfte Durchgang hinfällig. Kurz vor dem Abpfiff der regulären Spielzeit hatte der Gastgeber die Riesenchance vergeben, seinem Verein nach einem Konter den ersten Stadtpokalsieg zu sichern. Torwart Christian Eissing klärte durch Fußabwehr und rettete die Eintracht ins Elfmeterschießen.

Keine Tore in der Vorschlussrunde

Auch in den zuvor durchgeführten Halbfinals hatte es im Verlauf der jeweils 35 Minuten keine Tore gegeben. Sowohl die Eintracht und der TuS Aschendorf (Kreisliga) als auch Gastgeber SV Herbrum und eine Kombination aus der II. und III. Herrenmannschaft (2./3. Kreisklasse) des SC Blau-Weiß Papenburg trennten sich 0:0. Im Elfmeterschießen setzten sich dann mit jeweils 4:3 die Teams von Eintracht und Herbrum durch.

Titelverteidiger TuS auf Rang drei

Das einzige Tor in den vier Begegnungen am Freitagabend fiel im Spiel um den dritten Platz, das zeitgleich mit dem Endspiel durchgeführt wurde. Philipp Hegemann traf zum 1:0 für den TuS Aschendorf, der als Pokalverteidiger in den Wettbewerb gegangen war, gegen das Blau-Weiß-Team.

Dank an den Gastgeber

Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) freute sich bei der Siegerehrung, dass sich erstmals zehn Mannschaften aus sechs Vereinen an der Traditionsveranstaltung beteiligten. Sein besonderer Dank galt dem SV-Herbrum-Vorsitzenden Hermann Terhorst und seinem Team für einen mit großem Engagement durchgeführten Wettbewerb. Terhorst freute sich über das gute Abschneiden der eigenen Mannschaft, eine gute Stimmung und dankte den Schiedsrichtern Jens Kampling, Andre Bölscher und Florian Buß. Auch SV-Herbrum-Trainer Ludger Holt war vollauf zufrieden: „Wir können gut mit dem zweiten Platz leben“, sagte er.