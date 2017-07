Liegt noch im Krankenhaus Mann nach Braderie zusammengeschlagen

Papenburg. Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag, 30. Juli, auf dem Nachhauseweg von der Papenburger Braderie zusammengeschlagen worden und ist seitdem im Krankenhaus.

Am Sonntagmittag ist die Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung bei der Polizei in Papenburg eingegangen, wie diese auf Anfrage mitteilt. Eine Facebook-Nutzerin hatte den Fall zuvor in dem sozialen Netzwerk gepostet und um Zeugenhinweise gebeten. Das Opfer, das gegen Mitternacht alleine unterwegs war, kann sich nach weiteren Aussagen der Beamten nicht mehr an den Tathergang erinnern. Mutmaßlich ist er von vier Menschen angegriffen worden. Ausgeraubt wurde er nicht.

Der Mann befindet sich seit dem Überfall im Krankenhaus. Er hat Gesichtsverletzungen, womöglich auch Brüche. Weitere Untersuchungen müssen das noch klären, so die Polizei, die in dem Fall nun weiter ermittelt.