Vorverkauf läuft Luftwaffenmusikkorps Münster am 25. August in Papenburg

Papenburg. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Papenburger St.-Lukas-Heimes gibt das Luftwaffenmusikkorps Münster am Freitag, 25. August 2017, ein Wohltätigkeitskonzert in der Stadthalle Forum Alte Werft. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Vorverkauf läuft.

Karten für das Konzert sind zum Preis von 12 Euro bei Papenburg Kultur, den Caritas-Werkstätten in Papenburg, Dörpen sowie im St.-Lukas-Heim (Zentrale, Gasthauskanal 9) erhältlich. Außerdem wird eine Abendkasse eingerichtet.

Für den Auftritt werden nach Angaben des St.-Lukas-Heimes derzeit neue Werke einstudiert. Das Luftwaffenmusikkorps ist seit mehr als 50 Jahren musikalischer Botschafter und in vielen Teilen der Welt unterwegs. Leiter und Dirigent ist Oberstleutnant Christian Weiper.

Traditionell und modern

„Wir werden direkt nach dem Sommerurlaub festlegen, welche Werke uns in den kommenden Monaten begleiten werden“, erklärt Oberstabsfeldwebel Ferdinand Hülshoff. Papenburg sei die erste öffentliche Station nach der Sommerpause und damit der erste Austragungsort mit einem neuen Programm. Daher feiere man in der Fehnstadt auch so etwas wie eine kleine Premiere. Hülshoff versicherte allerdings, dass sich das Luftwaffenmusikkorps auch mit dem neuen Programm ebenso traditionell wie vielseitig, flexibel, modern und dynamisch präsentieren will.

60 studierte Musiker

Dem professionellen sinfonischen Korps gehören rund 60 studierte Musiker an. Alle beherrschen eine Bandbreite von Klassik und zeitgenössischer Blasmusik über Pop und Swing bis hin zur traditionellen Marschmusik.

„Getreu unserem Jubiläumsmotto ,Bunte Vielfalt‘ freuen wir uns auch beim Auftritt dieser einzigartigen Formation auf einen bunten und abwechslungsreichen Strauß musikalischer Vielfalt“, betont Heinz-Bernhard Mäsker, Geschäftsführer des St.-Lukas-Heimes. Er dankt dem Beauftragten der Bundeswehr, Robert Bromisch aus Leer, der sich um die organisatorische Begleitung kümmert.

Weitere Termine

Weitere Termine für das Jubiläumsjahr des St.-Lukas-Heimes sind das „Fest der bunten Vielfalt am Sonntag, 3. September, am Gasthauskanal in Papenburg, das selbst geschriebene Musiktheater „Tatsächlich mittendrin“, das vom 8. bis zum 10. November in der Stadthalle aufgeführt wird, sowie der Abschluss auf dem Hümmlinger Pilgerweg am 28. November.