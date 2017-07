Auftakt zur Braderie 2017 Hunderte Besucher bei Flohmarkt am Papenburger Obenende

jbri Papenburg. Mit einem Flohmarkt ist die Papenburger Braderie 2017 am Samstag gestartet. Der Markt lockte mehrere Hundert Schnäppchenjäger an.

Rund 75 Verkäufer hatten teils bereits am frühen Morgen mit unzähligen Artikeln ihre Stände rund um die St.-Michael-Kirche aufgebaut. Die Braderie am Obenende beginnt traditionell mit einem Flohmarkt.

Um 6 Uhr aufgebaut

„Wir haben hier heute Morgen um 6 Uhr aufgebaut“, berichtet Martina Graf, „und wir waren nicht die Ersten.“ Sie verkauft beim Flohmarkt vor allem Dinge von ihrem Sohn. Außer Spielen liegen auch Bücher und CDs auf dem Verkaufsstand. Als besonderes Highlight verkauft die Papenburgerin ein Schlauchboot mitsamt Paddeln. „Wir hoffen, dass wir noch etwas verkaufen. Bisher ist es eher ein mittelmäßiger Erfolg“, so Graf weiter.

Mit Pavillon oder Tepeziertisch

Rund um die Kirche, an der Umländerwiek bis hin zum Busbahnhof der Michaelschule gab es für Schnäppchenjäger aber auch Kleidung und Schuhe, Kuscheltiere, Fahrräder, Geschirr, Dekorationsartikel, Bilder, Pfannen und Elektroware. Ob unter einem Pavillon oder ganz klassisch auf dem Tapeziertisch – die mehreren Hundert Besucher feilschten und kauften den gesamten Vormittag. Daran konnten auch immer wieder leichte Regentropfen oder starker Wind nichts ändern. Um 13 Uhr startet der Julimarkt.

Am Samstagabend steigt dann am Obenende das Musikspektakel. Ab 20 Uhr ist Einlass zum Gelände, eine Stunde später beginnen auf insgesamt vier Bühnen die Bands zu spielen, unter anderem United Four oder die Oldie Company.

3,50 Euro Eintritt

Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Über fünf Eingänge gelangen die Besucher auf das aus Sicherheitsgründen eingezäunte Gelände. Die Vorsitzende des Förderkreises Obenende, Kerstin Millow sticht um 21 Uhr vor der Sparkasse mit Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) zur Eröffnung ein Fass Bier an.

(Weiterlesen: Das ist das Programm der Papenburger Braderie 2017)

Am Sonntag, 30. Juli 2017 wird der Julimarkt fortgesetzt. Ab 11 Uhr findet in einem abgesperrten Bereich zwischen Kreisel und Fahrzeughaus Meyer am Splittingkanal ein Trödelmarkt statt. Am Sonntag sind zudem die Geschäfte am Obenende von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Schlauchboot verkauft

Für Martina Graf hatte der Flohmarktvormittag unterdessen zumindest einen Erfolg: Das Schlauchboot konnte sie nach gut viereinhalb Stunden verkaufen.