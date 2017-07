Teilnahme ab neun Jahren möglich Anmeldefrist für Papenburger Pap(p)stadt bis Mittwoch

Papenburg. Bis Mittwoch, 2. August 2017, besteht noch die Möglichkeit, sich für die Papenburger Spielstadt Pap(p)stadt 2017 in den Herbstferien anzumelden.

Jeder Bewerber kann einen Wunschkandidaten angeben, mit dem er in die Pap(p)stadt ziehen möchte. Wie die Stadtverwaltung am Freitag weiter mitteilte, werden die Teilnehmer wegen der großen Nachfrage in den vergangenen Jahren auch diesmal ausgelost. Die Pap(p)stadt öffnet ihre Tore vom 2. bis zum 6. Oktober 2017 in der Alten Kesselschmiede. Teilnehmen können alle in Papenburg gemeldeten Kinder, die während der Pap(p)stadt mindestens neun und höchstens 14 Jahre alt sind. Die Teilnahme kostet 50 Euro pro Kind. Die Teilnehmer werden Mitte August per Post benachrichtigt.

Anmeldungen mit Namen des Kindes, Adresse und Telefonnummer sind unter pappstadt@papenburg.de sowie unter Tel. 0 49 61/8 22 39 möglich.