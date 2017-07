Ferienpassaktion beim Ökohof Kinder entdecken ökologischen Landbau in Papenburg

jbri Papenburg. Auf dem Sozialen Ökohof St. Josef in Papenburg haben Kinder im Rahmen der Ferienpassaktion erfahren, wie ökologischer Landbau funktioniert. Unter dem Motto „Acker mit Gegacker“ waren die Mädchen und Jungen einen Vormittag den Lebensmitteln auf der Spur.

Die Kinder zwischen sieben und elf Jahren schauten zuerst, wie Kartoffeln wachsen. Hierbei mussten sie auch selbst Hand anlegen. Dabei hatten einige Kinder zuerst etwas Berührungsängste. „Sich mal richtig dreckig machen, gehört nicht mehr zum Alltag“, berichtet Susanne Elting, Projektleiterin für Kinder- und Jugendarbeit beim Ökohof. Nach einiger Zeit hatten die Besucher aber auch Spaß beim Ausbuddeln der Kartoffeln.

Nach einem Besuch im Hühnerstall konnten die Kinder auch eine Eiersortiermaschine entdecken, die die Eier je nach Gewicht unterschiedlich einsortiert. Zudem backten und kochten die Kinder am Ende des Vormittages Brötchen, Spiegeleier, sowie Pommes aus den selbst geernteten Kartoffeln. „Die Arbeit mit Kindern wird immer wichtiger“, sagt Elting. Die Großelterngeneration habe immer seltener eigene Gemüsegärten und so würden Kinder die herkömmliche Landwirtschaft gar nicht mehr kennen, so Elting weiter.

Auch Projektleiter Thomas Kollritsch von der Koordinationsstelle Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau ist von dem Programm begeistert. „Wir zeigen den Kindern hier, was für ein Aufwand für ökologische Landwirtschaft nötig ist. So lernen sie auch Wertschätzung gegenüber den Produkten.“

Die Ferienpassaktion des Sozialen Ökohofes gibt es schon seit mehr als 25 Jahren. Die Plätze sind dabei nach Angaben von Elting immer schnell ausgebucht.

Einen dieser begehrten Plätze konnte sich die neunjährige Martha sichern. Sie kenne zwar schon einiges vom Ökohof und aus der Landwirtschaft. Neu war ihr allerdings, dass man Kartoffeln erst dann ernten darf, wenn der obere Teil der Pflanze bereits verwelkt ist oder dass man grüne Kartoffeln nicht essen darf.