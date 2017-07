Sanierungsarbeiten laufen Papenburger Hallenbad soll am 1. September öffnen

Papenburg. Gute Nachrichten für alle Schwimmer in Papenburg: Das Hallenbad soll nach Angaben von Betreiber Norbert Averdung am 1. September wieder geöffnet werden. Die Sanierungsarbeiten an den Stützpfeilern laufen derzeit noch.

Averdung zufolge wurden an verschiedenen Stellen die Stützpfeiler im Bodenbereich freigelegt, damit diese begutachtet werden konnten. „Die Schäden an den äußeren Armierungen sind recht gering“, sagte der Geschäftsführer der Badbetreiberin Aqua Park GmbH im Gespräch mit unserer Redaktion. Zudem wurden Bohrungen an den Pfeilern durchgeführt, um den Beton zu untersuchen. „Das Bohrmehl wird derzeit noch chemischen Analysen im Labor unterzogen“, berichtete Averdung.

Noch viel Zeit bis zur Eröffnung

Er rechnet damit, in der nächsten Woche den neuen Stahl einziehen zu können und den August für die Wiederherstellungsarbeiten zu nutzen. Dafür wird nach Angaben von Schwimmmeister Fred Poel eine Spezialbeschichtung an den 18 Stützpfeilern aufgetragen und diese anschließend verputzt, gefliest und gestrichen.

„Bis zur Eröffnung ist noch viel Zeit“, so Averdung. Wie bereits beim Freibad sollen die knapp eine Million Liter Wasser für das Becken in diesem Jahr aus der Leitung kommen und nicht wie in der Vergangenheit umgepumpt werden, obwohl dieser Vorgang länger dauere.

2016 1,3 Millionen in Umbau investiert

Auch das geforderte Brandschutzgutachten liegt mittlerweile vor. Dies war Poel zufolge durch den Umbau der Umkleidekabinen im vergangenen Jahr nötig geworden. „Die neuen Pläne sind fertig und können nun aufgehängt werden“, erklärte Averdung. Zudem werden zwei feuerhemmende Türen ausgetauscht. „Mit dem Konzept sind alle einverstanden“, erklärte der Betreiber. Er sei „guten Mutes“, dass es nun zu keinen Verzögerungen mehr kommt.

Die Stadtverwaltung hatte das in den 1970er-Jahren errichtete Bad Anfang April wegen dringender Sanierungsarbeiten an den Beton-Stützpfeilern aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. Diese Arbeiten waren nach einem im Dezember erstellten Gutachten vom Betreiber bereits für die Sommerferien vorgesehen gewesen, die Stadt sah jedoch aufgrund eines ernsten Hinweises eines externen Gutachters akuten Handlungsbedarf.

Seit 2005 betreibt der Geschäftsführer der Aqua Park GmbH das einst städtische Hallenbad an der Russellstraße. Erst im vergangenen Jahr hatte der Unternehmer nach eigenen Angaben rund 1,3 Millionen Euro in Umbaumaßnahmen an den Sanitäranlagen und dem Eingangsbereich investiert.

Finanzierungsvertrag seit Ende Juni

In den vergangenen Monaten war zwischen der Stadt und dem Betreiber ein Streit über die Sperrung des Bades entbrannt. Averdung behauptete auf Grundlage mehrerer von ihm in Auftrag gegebenen Gutachten, dass die Stadt das Bad voreilig geschlossen habe. Es folgte ein Ringen um die Finanzierung der notwendigsten Sanierungsschritte.

Ende Juni unterzeichneten Stadtverwaltung und Averdung einen Vertrag zum Teilrückkauf des Freibadgeländes durch die Stadt. Mit dem Geld, 210.000 Euro, sollten die Sanierung der Stützpfeiler und der Außenfassade im Hallenbad angegangen werden, sowie das Brandschutzgutachten angestoßen werden.