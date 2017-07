Starts an drei Tagen Papenburger Ballonfestival mit Party und Familienprogramm

Papenburg. Das Papenburger Ballonfestival vom 11. bis 13. August 2017 bietet neben den bereits ausgebuchten Ballonfahrten, auch ein umfangreiches Begleitprogramm. Darauf weist die Papenburg Marketing GmbH (PMG) in einer Pressemitteilung hin.

So wird es am Samstag, 12. August, ab 20 Uhr eine große Abendparty auf dem Ölmühlenplatz/ Forum Alte Werft geben. Auftreten wird dann die Pur-Tribute-Band „Purpur“ mit Songs wie „Lena“, „Komm mit mir ins Abenteuerland“ und „Ich lieb dich“. Das Hotel Alte Werft sorgt indes für Essen und Getränke, während es den passenden Wein zum Abend am Stand des Rotary-Clubs Papenburg geben wird. Im Anschluss gibt ab etwa 22 Uhr das sogenannte Candle-Light-Glühen zu sehen, bei dem die Brenner der Ballone im Takt der Musik zum Glühen gebracht werden. „Eine spektakuläre Show, die zu den Höhepunkten eines jeden Ballonfestivals gehört“, freut sich Roland Averdung, Eventmanager der PMG und Organisator des Papenburger Ballonfestivals.

Neben dem Partyprogramm gibt es auch ein Familienprogramm, das am Sonntag, 12. August, um 15 Uhr im Stadtpark startet. Dazu wird es eine begehbare Ballonhülle geben, Modellballone für Kinder und Erwachsene sowie eine Malaktion und Schatzsuchen für Kinder. Sowohl für Abendparty, wie auch das Familienprogramm ist die Teilnahme kostenlos.

Die geplanten Ballonstarts sind bei passendem Wetter am Freitag, 11. August, um 18 Uhr im Stadtpark, am Samstag um 6 Uhr auf Gut Altenkamp und um 18 Uhr wieder im Stadtpark, sowie am Sonntag um 6 Uhr auf Gut Altenkamp.