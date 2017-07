Verwaltung gegen Wildwuchs Papenburg: FDP warnt vor Überregulierung durch Werbesatzung

Papenburg. Die FDP-Fraktionsvorsitzende im Papenburger Stadtrat, Marion Terhalle, hat ihre Bedenken gegen die neue Werbesatzung der Stadt erneuert. Sie warnt vor einer Überregulierung.

„Wir brauchen Bemühungen gegen die Leerstände in der Stadt und nicht weitere Hindernisse und neue bürokratische Hürden“, fordert Terhalle in einer Presseerklärung. Sie freue sich über Betriebe, die mit attraktiver und ansprechender Werbung auf ihre Angebote aufmerksam machen. An einer viel befahrenen Straße wie dem Splitting beispielsweise müsse Werbung erlaubt sein, die auch von Autofahrern gesehen werden könne. Terhalle hatte ihre Bedenken bereits während der Aschendorfer Ortsratssitzung im Juni geäußert.

Stadt: Vorschriften veraltet

Wie berichtet, will die Stadt mit Änderungen in der Werbesatzung Reklame-Wildwuchs in Papenburg eindämmen. Die derzeit geltenden Vorschriften sind aus Sicht der Verwaltung veraltet. Ziel der Neufassung soll eine „größere Einheitlichkeit“ und eine „stadtweit gerechte Lösung“ sein, ohne jedoch Geschäftsleute zu sehr an die Kandare zu nehmen. Den Einstieg in das Verfahren hatte der Bau- und Umweltausschuss Anfang März ohne Gegenstimme (die FDP enthielt sich) gebilligt.

FDP: Link nur schwer zu finden

Nun verweist Terhalle darauf, dass die vierwöchige Auslegungsfrist zur Einsicht und Stellungnahme am Freitag, 28. Juli 2017, abläuft. Die FDP-Politikerin moniert in diesem Zusammenhang, dass der entsprechende Link auf der Internetseite der Stadt aber nur schwer zu finden sei. (Direkt zur Internetseite der Stadt.)