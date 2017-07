Braderie, Patronatsfest und Max Giesinger Wochenende mit viel Musik und Festen im nördlichen Emsland

Papenburg. Am Wochenende kommen die Besucher der Braderie und des Julimarktes in Papenburg voll auf ihre Kosten. Es werden Musik, Kirmes und Flohmarkt geboten.

Auf der Veranstaltung am Obenende treten am Samstagabend, 29. Juli 2017, ab 21 Uhr auf insgesamt vier Bühnen vier verschiedene Bands auf. Im Festzelt spielen „NoTrix“, am Splitting „United Four“ und vor der Filiale der Sparkasse tritt die Formation „Sonic & Smoke“ auf. Die Musiker der „Oldie Company“ spielen in der Pastor-Hilling-Straße.

Einlass auf das eingezäunte Veranstaltungsgelände ist bereits ab 20 Uhr. Über fünf Eingänge gelangen die Besucher auf das Gelände. Um 21 Uhr wird vor der Sparkasse zur Eröffnung ein Fass Bier angestochen. Der Eintritt wird 3,50 Euro kosten.

Am Samstag um 8 Uhr startet ein Kinderflohmarkt am Alten Turm. Kinder und Jugendliche können sich kostenlos und ohne Anmeldung einen Platz sichern und dort ihre Waren verkaufen. Um 13 Uhr wird der Julimarkt eröffnen. Am Sonntag, 30. Juli 2017, wird der Julimarkt fortgesetzt. Ab 11 Uhr findet in einem abgesperrten Bereich zwischen Kreisel und Fahrzeughaus Meyer am Splittingkanal ein Trödelmarkt statt. Am Sonntag sind zudem die Geschäfte am Obenende von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Seenotretter informieren

Ebenfalls am Sonntag findet in Papenburg von 12 bis 18 Uhr der „Tag der Seenotretter“ am Arkadenhaus statt. Es werden historische Rettungsmittel und moderne Handfackeln vorgeführt sowie aus dem Alltag der Lebensretter berichtet.

Im Limit in Ihrhove heißt es am Freitag „Friday first – Make Friday great again“, am Samstag gibt es eine „Jägermeister-Party“. Beide Abende starten um 23 Uhr.

Die Kapellengemeinde St. Anna in Aschendorfermoor feiert am Samstag ihr Patronatsfest. Dieses beginnt um 18 Uhr mit einem Familiengottesdienst, der bei gutem Wetter unter freiem Himmel abgehalten wird. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein.

Max Giesinger im Stadtpark Cloppenburg

Live-Musik gibt es am Samstag in Cloppenburg für alle Pop-Fans. Der Sänger Max Giesinger steht auf der Bühne im Stadtpark. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets gibt es in der Geschäftsstelle der Ems-Zeitung, Am Stadtpark 35 in Papenburg, sowie an allen Vorverkaufsstellen.