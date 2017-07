Aktion von Caritas und Diakonie Aschendorf: Sorge um Ruf des Pflegeberufs

Papenburg. Ihre Sorge über den gesellschaftlichen Stand des Pflegeberufes hat Stefanie Freimuth-Hunfeld, Pflegedienstleitung beim Caritas-Pflegedienst Unterems, bei einem Besuch der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann in der Caritas-Tagespflege in Aschendorf zum Ausdruck gebracht.

Der Pflegeberuf habe einen negativen Ruf, und es werde immer schwieriger, junge Leute trotz intensiver Bemühungen dafür zu gewinnen, skizzierte Freimuth-Hunfeld die daraus resultierenden Folgen wie den Fachkräftemangel. Wie es in einer Pressemitteilung des Caritasverbandes für den Landkreis Emsland weiter heißt, habe Connemann darauf verwiesen, dass die Bundesregierung die Herausforderung erkannt und zahlreiche Maßnahmen initiiert habe, um mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern.

Ausbildungsvergütung statt Schulgeld

So sei die Ausbildung in der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege modernisiert und zusammengeführt worden. Zudem sei auch die Entlohnung in der Pflege verbessert worden. Das in manchen Ländern erhobene Schulgeld für die Ausbildung werde bundesweit abgeschafft und stattdessen eine Ausbildungsvergütung eingeführt.

Wie Connemann der Mitteilung zufolge weiter erläuterte, müsse die Zahlung von Löhnen nach Tarif von Pflegekassen und Sozialhilfeträgern refinanziert werden. Dies gelte nun auch für nicht-tarifliche Löhne bis zur Höhe der tariflichen Bezahlung.

Sozialpolitische Forderungen

Connemanns Besuch war Teil der Aktion „Jeder braucht ein Stück vom Kuchen“ von Caritas und Diakonie in Niedersachsen. Dabei überreichen sie Politikern anlässlich der bevorstehenden Bundes- und Landtagswahl die gemeinsamen sozialpolitischen Forderungen der beiden kirchlichen Wohlfahrtsverbände.

Laut Mitteilung sicherte die CDU-Politikerin Unterstützung für einen Antrag des Caritasverbandes beim Bundesgesundheitsministerium zu. Dabei gehe es um ein gemeinsames Projekt mit dem Papenburger St.-Lukas-Heim zum Thema „Geistige Behinderung und problematischer Substanzkonsum“.

Skeptisch bei Frage nach Leistungserhöhung

In Sachen Bildungsgerechtigkeit habe Diakonie-Geschäftsführerin Dorothea Währisch-Purz darauf verwiesen, dass die Mittel des Bildungs- und Teilhabepaketes etwa angesichts hoher Kosten bei der Anschaffung von Schulmaterial nicht ausreichten. Bei der Frage nach einer Leistungserhöhung habe sich Connemann skeptisch gezeigt. Einig sei man sich, Familien durch zu teurer Anforderungen an Lernmittel nicht ausgegrenzt werden dürften. Hier seien Schulen, Schulträger und Elternräte gefordert.