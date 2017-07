477 Starter aus 25 Ländern Aschendorfer Hundesportlerin Dritte bei Agility-EM

Papenburg. Die Aschendorfer Hundesportlerin Daria Nee und ihre Hündin Josie sind bei der Agility Jugend-Europameisterschaft in Luxemburg dritte der Gesamtwertung Kinder „klein“ geworden. Vier ihrer fünf Läufe durch den Hindernisparcours absolvierte das junge Team fehlerfrei.

„Ich bin sehr zufrieden, mit so einem guten Ergebnis hatte ich nicht gerechnet“, freut sich die 14-Jährige über ihren Erfolg. Sie hätte die Konkurrenz im Vorfeld nicht einschätzen können, weil sie sonst hauptsächlich auf regionalen Wettkämpfen gegen Erwachsenen antritt. Da es eine offene Europameisterschaft war, kamen die Teilnehmer aber aus der ganzen Welt. „Das war sehr ungewohnt, weil das Turnier so groß war“, sagt Nee. Der Höhepunkt neben ihrem sportlichen Erfolg sei der Einmarsch bei der Eröffnungsfeier gewesen.

Wippe, Tunnel und Slalomstangen

Insgesamt nahmen 477 Teams aus 25 Ländern an dem Turnier teil. Deutschland war mit 35 Hundesportlern vertreten. In ihrer Altersklasse und Josies Kategorie, die anhand der Größe des Vierbeiners festgelegt wird, musste sich Nee gegen 44 Konkurrenten durchsetzen.

Am ersten Wettkampftag stand für die Aschendorferin und ihre drei Jahre alte Working Cocker Spaniel Hündin jedoch zunächst der Jumping-Parcour im Team an. „Das ist ein Lauf ohne die Kontaktzonengeräte Wippe, Laufsteg und Schrägwand“, erklärt Nee. Die Sportler müssen ihre Vierbeiner möglichst schnell und fehlerfrei mithilfe von Körpersprache und Kommandos durch den Hindernisparcours mit Tunneln, Sprüngen und Slalomstangen leiten.

Wir sind total stolz

Die Nationenwertung wurde dann am nächsten Tag mit dem A-Lauf, in dem alle Geräte zum Einsatz kommen, abgeschlossen. In der Gesamtwertung der beiden Wettkämpfe landete das Deutsche Team mit Nee auf dem zehnten Rang von insgesamt 36 Startern.

Auch in der Einzelkonkurrenz musste die 14-Jährige einen Jumping-Parcour, den sie als fünfte abschloss, und einen A-Lauf, bei dem sie vierte wurde, absolvieren. In der Gesamtwertung bedeutete das die Bronzemedaille und damit das beste Ergebnis der Deutschen. „Wir sind natürlich total stolz“, sagt Vater Pascal Nee, der in Luxemburg bei jedem Wettkampf nervös mitfieberte. Zum Abschluss durfte die Schülerin am Sonderlauf der besten 18 Starter der Europameisterschaft teilnehmen und kam auf den siebten Platz.

Deutsche Meisterschaft im November

Als Nächstes steht für die Aschendorferin im September die Bundessiegerprüfung des Deutschen Verbandes der Gebrauchshundsportvereine (DVG) in Hohenhameln an, wo Nee zufolge die Besten aus dem DVG auf Bundesebene gegeneinander antreten. Im November folgt dann die Deutsche Meisterschaft in Leipzig. „Einfach teilnehmen und schauen, wie es läuft“, ist die 14-Jährige trotz ihres Erfolges bei der Europameisterschaft bescheiden. Denn schon Kleinigkeiten könnten den Wettkampf entscheiden.

Beim Agility gefällt ihr neben der Arbeit mit den Tieren vor allem auch der Sportsgeist unter den Konkurrenten. „Alles ist sehr fair“, sagt die Hundesportlerin. Jeder würde sich über den Erfolg des anderen freuen und direkt gratulieren.

Tägliches Training mit drei Hunden

Ihr ungewöhnliches Hobby nimmt aber auch viel Zeit in Anspruch. Neben den zahlreichen Turnieren am Wochenende arbeitet die Schülerin einmal die Woche zusammen mit einer Trainerin auf dem Hundeplatz in Aschendorf an verschiedenen Parcours. Zuhause nutzt sie jede freie Minute, um mit den Vierbeinern weiter zu üben. Denn mittlerweile trainiert die Aschendorferin neben Josie auch noch die zweijährige Lou und Josies 15-Monate alte Tochter Happy. „Sie lernen das direkt von klein auf“, erklärt die 14-Jährige. Gerade am Anfang erfordere das sehr viel Geduld.