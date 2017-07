„Kleine Autostadt“ Hanrath-Gruppe baut Kernstandort Papenburg aus

Papenburg. Die Papenburger Hanrath-Gruppe baut ihren Standort im Gewerbegebiet an der Carl-Benz-Straße weiter aus. Künftig will sich das Unternehmen stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren: Automobil- und Sicherheitsdienstleistungen. Dazu zählt der Aufbau einer Werkfeuerwehr.

Die Hanrath-Gruppe ist nach wie vor das einzige Unternehmen, das sich in dem Gewerbegebiet niedergelassen hat. Die weiteren Entwicklungs- und Ausbauziele der Gruppe auf dem Areal beschreibt Firmenchef Herbert Hanrath im Gespräch mit unserer Redaktion mit den Worten „kleine Autostadt“. Dazu gehören bislang unter anderem eine Kfz-Werkstatt, eine Waschanlage, ein Café und eine Tankstelle.

Jeder Sonntag Schautag

Im letzten Quartal dieses Jahres soll das Kia-Autohaus fertig werden, kündigt Hanrath an. Dann soll es jeden Sonntag offizielle Schautage geben. Schon jetzt sei die Besucherfrequenz an Sonntagen in dem Gewerbegebiet am Prüfgelände hoch, sagt Hanrath. Und obwohl der Bau des Autohauses noch nicht abgeschlossen ist, sei das Unternehmen regional bereits jetzt führend, was den Verkauf von Pkw der Marke Kia betrifft. „Dabei verkaufen wir bislang nur aus dem Container heraus“, skizziert Hanrath das Provisorium.

Eine Baustelle ist ebenfalls noch die Lkw-Halle. Sie soll 2018 in Betrieb gehen. Das Investitionsvolumen dafür beträgt Hanrath zufolge rund 350.000 Euro. In der Halle will er Reparatur und Service für alle Lkw-Marken anbieten. Parallel laufen nach den Worten des Firmenchefs Sondierungsgespräche mit potenziellen Vertragspartnern.

Knapp 800 Mitarbeiter

Die Lkw-Halle bietet derweil weitere Flächen für Mieter aus der Kfz-Zuliefererbranche. Einer hat sich in einer angrenzenden Halle komplett ausgebreitet: der südkoreanische Reifenhersteller Kumho. „Kumho hat hier sein europäisches Testzentrum aufgebaut“, erklärt Hanrath. Hier zahle sich die Nähe zum Prüfgelände aus.

Die Firmengruppe beschäftigt Hanrath zufolge derzeit knapp 800 Mitarbeiter. Davon seien 480 in der Fahrzeugerprobung auf mehreren Prüfgeländen in Deutschland tätig. 90 sind es laut Hanrath auf der ATP-Teststrecke in Papenburg.

Erstmals Standort geschlossen

Dass sich das Unternehmen zuletzt von 24 Lkw-Fahrern trennen musste, berichtet Prokurist Oliver Kugland. Wie er erläutert, hat der Daimler-Konzern, in dessen Auftrag Hanrath Lastwagen testete, seine Lkw-Erprobung im südpfälzischen Wörth am Rhein aufgegeben und in die Türkei verlegt. Alle Fahrer seien aber sogleich in anderen Unternehmen untergekommen. „Sie wurden uns praktisch unter den Händen weggerissen“, berichtet Kugland. Trotz der reibungslosen Übernahme sei es unangenehm gewesen, erstmals in der Hanrath’schen Firmengeschichte einen Standort aufgeben zu müssen.

Fachkräfte fehlen

Gleichwohl ist die Entwicklung nach Kuglands Auffassung ein weiterer Beleg für den Fachkräftemangel, den auch die Hanrath-Gruppe zu spüren bekomme. Beispielsweise sei es „unheimlich schwer“, Kfz-Mechaniker zu verpflichten. Wie Kugland weiter ausführt, wolle das Unternehmen den vor einem Jahr mit der IG Metall Wolfsburg entwickelte und an das Kfz-Gewerbe angebundenen Haustarif für Versuchsfahrer auf die Fahrer für alle Kunden ausweiten.

Mit dem Benötigen von Kfz-Fachpersonal für den Standort Papenburg begründet Hanrath auch den Rückzug seines Unternehmens aus Ostrhauderfehn. Zum 1. August gibt die Gruppe dort ihre VW-Vertragswerkstatt im erst vor eineinhalb Jahren erworbenen Gebäudekomplex des ehemaligen VW-Autohauses Nee auf. Hanrath verpachtet das Areal an die ortsansässige Firma K & E zweier ehemaliger Nee-Mitarbeiter. 16 der 20 Hanrath-Leute wechseln dem Firmenchef zufolge nach Papenburg, die verbleibenden vier würden von K & E übernommen.

270 Sicherheitsleute

Weiter ausbauen will das Unternehmen derweil auch seine Dienstleistungen für den Sicherheitssektor. Aktuell sind Herbert Hanrath zufolge 270 Sicherheitsleute auf dem ATP-Prüfgelände und auf der Meyer Werft beschäftigt. „Wir sind der einzige Sicherheitsdienstleister auf der Werft – und das seit 26 Jahren“, betont Hanrath.

Feuerwehrtruppe im Aufbau

Aktuell arbeitet das Papenburger Unternehmen an dem Aufbau einer anerkannten nebenberuflichen Werkfeuerwehr. Die Truppe soll zunächst 14 Leute umfassen und ebenfalls auf Werft und Prüfgelände sowie für die Liegenschaften der Gruppe selbst eingesetzt werden.

Für den Aufbau der Werkfeuerwehr lässt Hanrath derzeit einen Mitarbeiter zum Berufsfeuerwehrmann ausbilden. Er solle danach die eigenen Leute schulen. Wie Kugland hinzufügt, haben die Firmengruppe bereits mehrere Anfragen potenzieller Großkunden aus dem Emsland nach Werkfeuerwehrleuten erreicht. Einen weiteren Schwerpunkt will das Unternehmen auf die Schulung von Fachkräften für Arbeitssicherheit legen.