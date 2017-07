Zeitplan für Umzug steht Hallenspielplatz „Sternenland“ in Papenburg öffnet letztmalig

Papenburg. Der Umzug des Hallenspielplatzes „Sternenland“ in Papenburg steht bevor. Jetzt haben die Betreiber einen Zeitplan für die Schließung am alten Standort und die Eröffnung im Neubau mitgeteilt.

Demnach öffnet das „Sternenland“ an der Siemensstraße am Sonntag, 30. Juli, zum vorerst letzten Mal. Von 9.30 bis 19 Uhr gibt es eine kleine Abschiedsparty.

Am Freitag, 28. Juli, besteht ab 19.30 Uhr bei einer Übernachtungsparty noch einmal die Gelegenheit, das Sternenland bei Nacht zu erleben. Kinder von 8 bis 13 Jahren dürfen ohne, unter 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Der Preis pro Kind beträgt 19,50 Euro inklusive Abendessen (Pommes, Chicken Nuggets) und Frühstück (belegte Brötchen, Milch, Kakao) sowie Getränke (Mineralwasser, Apfelsaftschorle, Fanta, Sprite unbegrenzt). Erwachsene zahlen 3 Euro.

(Weiterlesen: Richtkranz weht über neuem Sternenland in Papenburg)

3000 Quadratmeter großer Neubau

Die Neueröffnung an der Boschstraße ist für den 1. Oktober geplant, die Bauarbeiten verlaufen planmäßig, berichtet Inhaber Frank Albers. Wie berichtet, investieren Frank und Ute Albers rund 1,8 Millionen Euro in den neuen Standort. Auf dem 8000 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein 3000 Quadratmeter großen Neubau, 1200 Quadratmeter mehr als bisher, und deutlich mehr Parkplätze als an der Siemensstraße, wo Albers nur Mieter waren. Mit umziehen werden der riesige Kletterbereich, die Hüpfburgen, die großen Rutschen, die Go-Cart-Bahn und der Kleinkinderbereich. Hinzu kommen weitere neue Attraktionen, die aber noch Geheim bleiben.

(Weiterlesen: Hallenspielplatz Sternenland in Papenburg zieht in Neubau)