Wöchentliches Angebot FDP sieht Barmer-Sprechzeit in Papenburg gefährdet

pm/gs Papenburg. Die Krankenkasse Barmer bietet ihren Versicherten in Papenburg auch nach dem Abzug ihrer Geschäftsstelle Sprechzeiten in der Fehnstadt an. Einen Hinweis darauf gab es in dem jüngsten Schreiben der Krankenkasse an ihre Mitglieder allerdings nicht.

Wie berichtet, gibt es seit April einen wöchentlichen Sprechtag für die rund 11.000 Versicherten in Papenburg. Er findet mittwochs von 14 bis 17 Uhr in einem Büro im Nord-West-Finanzhaus (Am Stadtpark 3) statt. Zum Angebot zählt außerdem ein mobiler Service.

FDP-Kommunalpolitiker wiesen nach einem Besuch in dem Büro jetzt darauf hin, dass zu der Sprechzeit bislang keine Information an die Versicherten verschickt worden sei. Zudem sei das Büro nach außen nicht erkennbar, da ein Hinweisschild fehle. Wie es in einer Pressemitteilung der FDP-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Marion Terhalle, weiter heißt, sehen die Liberalen das Serviceangebot bei mangelnder Information und daraus resultierender geringer Nachfrage auf Dauer gefährdet. Terhalle hatte sich gemeinsam mit ihrer Parteifreundin Christa Ruhoff vergeblich für einen Erhalt der Barmer-Geschäftsstelle in Papenburg eingesetzt. Immerhin hätten sie aber die Einrichtung eines wöchentlichen Serviceangebotes erreicht.

Die Barmer-Mitarbeiterin vor Ort, Birgit Doeker, versicherte der Pressemitteilung zufolge, dass es bald ein Hinweisschild geben werde. Sie berichtete demnach außerdem, dass bereits einige Mitglieder den Weg zu ihr gefunden hätten und sie sich auf weitere Besucher freuen würde. Neben den weiter ausgebauten telefonischen und Online-Beratungsangeboten bräuchten die Versicherten in manchen Fällen eine persönliche Beratung, die die Barmer gerne wöchentlich in Papenburg anbiete.

Barmer-Sprecher Michael Erdmann hatte auf Anfrage unserer Redaktion betont, dass die Krankenkasse mit der Sprechzeit einem Wunsch der Versicherten nachkomme. Demnach suchen 5 bis 15 Prozent der Mitglieder die Geschäftsstelle persönlich auf. Die bisherige Filiale in der Fehnstadt war mit den Geschäftsstellen in Leer und Meppen zusammengelegt worden. In einem Schreiben an ihre Versicherten hatte die Kasse den Schritt unter anderem mit zunehmenden Online-Serviceangeboten begründet. Zudem bestünde die Möglichkeit von Hausbesuchen durch mobile Berater.

Die Schließung der Filiale in Papenburg ist Teil eines Zentralisierungskonzeptes der Barmer, wonach sich die Zahl ihrer Filialen in Niedersachsen von knapp 80 auf 45 verringert. Für die Versicherten solle aber eine Geschäftsstelle im Umkreis von 20 bis 30 Kilometern erreichbar sein.