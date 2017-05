Feuerwehr Untenende im Einsatz Hecke im Papenburger Kapitänsviertel gerät in Brand

Hecke im Papenburger Kapitänsviertel gerät in Brand MEC öffnen

Zu einem Heckenbrand an der Kapitän-Hermanns-Straße ist die Feuerwehr Untenende am späten Dienstagnachmittag gerufen worden. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Zu einem Heckenbrand ist die Feuerwehr Untenende am späten Dienstagnachmittag an die Kapitän-Hermanns-Straße in Papenburg gerufen worden.

Der Notruf erreichte die Feuerwehr gegen 17.40 Uhr. Zunächst war die Rede von dem Brand einer Hecke und eines Hauses. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass hinter einem freistehenden Einfamilienhaus lediglich ein etwa vier Meter breiter Streifen einer Taxushecke in Brand geraten war. Der Eigentümer des Hauses hatte gemeinsam mit Nachbarn die Flammen jedoch eindämmen können, so dass sich die Feuerwehr auf Nachlöscharbeiten beschränken konnte. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und etwa acht Kräften ausgerückt. Die Polizei, die vor Ort die Ermittlungen der Brandursache aufgenommen hat, war mit zwei Fahrzeugen am Unglücksort. Nach etwa 25 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.