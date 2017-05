24. Deutscher Mühlentag Mühlenmarkt am Pfingstmontag in Papenburg

Mühlenmarkt am Pfingstmontag in Papenburg MEC öffnen

Zum 24. Deutschen Mühlentag findet rund um Meyers Mühle in Papenburg ein Mühlenmarkt statt. Foto: Archiv/Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Zum 24. Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, 5. Juni, findet in der Zeit von 11 bis 18 Uhr rund um Meyers Mühle am Papenburger Untenende ein Mühlenmarkt statt.