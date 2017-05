„Grünes Zentrum“ soll erweitert werden Bauausschuss tagt: Papenburg will Lösung für Reklame-Wildwuchs

Papenburg. Wie kann die Stadt den Reklame-Wildwuchs eindämmen? Unter anderem darüber wird am Dienstag, 30. Mai 2017, ab 17 Uhr im Rathaus diskutiert, wenn der Papenburger Bau- und Umweltausschuss tagt.

Beraten wird unter anderem über die Anmeldung der Stadt in das Städtebauförderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ für einen Aktivtreff in Herbrum, eine Neufassung der Werbesatzung für die Stadt, die Erweiterungspläne des Landwirtschaftlichen Kreisvereins in Aschendorf, einen Antrag der Grünen-Fraktion für ein Modellprojekt zur Einsaat an den Kanalböschungen sowie über einen Antrag der SPD, die eine Schadensmelde-App für die Internetseite der Stadt fordert.

Mit Änderungen in der Werbesatzung will die Stadt Reklame-Wildwuchs in Papenburg eindämmen. Die derzeit geltenden Vorschriften stammen aus den Jahren 1978 beziehungsweise 1994. Seitdem gibt es nicht nur eine Vielzahl neuer Werbetechniken, sondern auch neue Flächen für den Einzelhandel beispielsweise am Deverweg. Ziel der Neufassung ist eine „größere Einheitlichkeit“ und eine „stadtweit gerechte Lösung“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Die Verwaltung erhofft sich zudem „eine Steuerungswirkung in Hinblick auf die allgemeine Zulässigkeit von Werbeanlagen sowie auf die Anforderungen an Werbeanlagen bezüglich Häufigkeit, Größe, Betrieb, Abständen, Positionierung zum und am Baukörper“.

Der Landwirtschaftliche Kreisverein Aschendorf-Hümmling will das Grüne Zentrum in Aschendorferweitern. Für den Bau eines entsprechenden Bürogebäudes will er der Stadt rund 950 Quadratmeter des Neuen Marktplatzes abkaufen. Der Aschendorfer Ortsrat hat einem Verkauf der Fläche bereits zugestimmt.

Den Grünen-Antrag für ein Einsaat-Modellprojekt an den Kanalböschungen empfiehlt die Verwaltung, abzulehnen. Stattdessen solle das Unterhaltungskonzept der Kanäle in seiner jetzigen Form beibehalten werden. Parallel dazu solle jedoch geprüft werden, wie sich größere finanzielle Einsparungen sowie Reduzierungen von Nährstoffen unter Berücksichtigung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erreichen lassen.

Die SPD beantragt derweil eine App, mit der Bürger Schäden im Straßen- und Radwegenetz bei der Stadt gemeldet werden. Die Verwaltung schlägt vor, eine solche App mit der Einrichtung eines Straßenschadenskatasters zu implementieren.