Firma Stakolux setzt auf LED Papenburger Beleuchtungshersteller aus Dornröschenschlaf erwacht

Papenburg. Im Rahmen der ersten Zukunftstage Papenburg und Dörpen, einem Netzwerktreffen mit Innovationsmanagement-Ansatz für Unternehmen aus der Region, stellt unsere Redaktion in einer Serie sechs Betriebe vor. Heute: Die Firma Stakolux aus Papenburg.

„Das Aufkommen der LED-Technik hat unser Unternehmen aus einem Dornröschenschlaf geholt“, sagen die Geschäftsführer Annett Jerke und Jörg Steinmetz. Mittlerweile ist dies gute fünf Jahre her und die Firma entwickelt sich gut. „Es war wichtig auf den LED-Zug aufzuspringen. Sonst waren wir jetzt nicht mehr auf dem Markt“, so Steinmetz.

Seit der Gründung in Stapelmoor im Jahr 1966 habe sich der Beleuchtungshersteller mehr als vier Jahrzehnte auf das Geschäft mit Langfeldleuchten konzentriert. Diese sind noch heute in vielen Küchen unter Hängeschranken oder als Warenpräsentation in Geschäften zu sehen. „Diese stellen wir natürlich auch noch weiterhin her, dennoch ist dies nicht mehr unsere Hauptaufgabe.“

500.000 Euro investiert

In den 1970er-Jahren zog es die Firma an den jetzigen Standort an die Werthmannstraße. Dort folgte eine stetige Weiterentwicklung, an der aktuell 20 Mitarbeiter beteiligt sind. In den vergangenen Jahren erfolgten Investitionen in den Standort in Höhe von 500.000 Euro. Ob Dach, Außenanlagen, Maschinen, Innenräume, EDV oder Entwicklungsprogramm – die Geschäftsführer sehen Stakolux auch weiterhin am Papenburger Obenende. „Zudem planen wir den Bau einer neuen Montaghalle. Aktuell haben wir zu wenig Platz und die jetzige ist noch nicht komplett auf LED ausgerichtet“, erklärt Jerke. Für die beiden ist die neue Technik längst aufgereift und nicht mehr vom Markt wegzudenken. „Hatte man anfangs oft noch ungemütliches Licht, ist dies heute überhaupt kein Problem mehr.“

Hohe Fertigungstiefe

Stolz sind die beiden Geschäftsführer auf die „hohe Fertigungstiefe von 90 Prozent“. Von der ersten Beratung, über die Lichtplanung, einer Wirtschaftslichkeitsberechnung bis hin zur Produktion und Montage wird alles angeboten. Steinmetz: „Diese Schnelligkeit und Flexibilität macht uns stark und hebt uns von den Mitbewerbern ab.“

Vieles sei auf dem Markt ins asiatische Ausland gegangen. Stakolux geht einen anderen Weg. „Wir setzen auf Qualität, eine lange Lebensdauer und hohe Kundenbindung. Nicht auf Billigproduktion“, macht Jerke deutlich.

Zusammenarbeit mit der Caritas-Werkstatt

Zu den Kunden gehörten oftmals Firmen. „Entweder wollen diese etwas in einer Halle oder einem Geschäft ausgeleuchtet haben oder aber in Außenwerbung investieren“, sagt Steinmetz. Hin und wieder komme es aber auch vor, dass Kunden direkt vorbeikommen. „Diese haben dann ihre Küchenleuchte in der Hand und wollen diese austauschen. Das geht natürlich auch.“ Zudem könne jederzeit auch auf individuelle Wünsche eingegangen werden. „Produzieren können wir vor Ort eigentlich alles“, so Steinmetz.

Eine wichtige Rolle spielt bei der Fertigung auch die Caritas-Werkstatt in direkter Nachbarschaft. „Seit jeher arbeiten wir hervorragend zusammen“, erzählt Jerke. Zu den Arbeiten, die dort verrichtet werden, gehört unter anderem das Montieren von Kabelbäumen oder Gehäusen.

