Ursache „Sabotage“? Papenburger Freibad soll Dienstagmittag öffnen

Papenburg. Nach Angaben des Aquaparks-Betreibers Norbert Averdung soll das Freibad Papenburg nach Stand vom 29. Mai am Dienstag um 13 Uhr eröffnen. Der Defekt im Bad ist inzwischen repariert. Averdung berichtet von einem Einbruch samt Sabotage. Die Polizei aber bestätigt das nicht.

Wie Averdung weiter angab, werde sich am Montag ein Techniker um die defekte Anlage im Freibad kümmern. Er rechnet mit einer Öffnung am Dienstag, 30. Mai.

Einbruch am Tag vor Eröffnung?

Zwölf Tage vor der offiziellen Eröffnung am Sonntag, 28. Mai, habe alles funktioniert. Das Gesundheitsamt habe das Bad abgenommen, sagte Averdung auf Nachfrage. In der Nacht vor dem Saisonstart aber sei in das Bad eingebrochen worden. Man habe sich Zugang zur Technik verschafft und den sogenannten Frequenzumformer manipuliert, der den Pumpenbetrieb steuert. Averdung zufolge eine Stelle, „wo sich nur Spezialisten auskennen“. Er sagt: „Deshalb vermuten wir eine Sabotage“ – womöglich wie auch im vergangenen Jahr. Denn Averdung zufolge ist auch da kurz vor der Eröffnung in das Freibad eingebrochen worden. Danach habe die Technik ebenfalls nicht funktioniert.

Keine Einbruchspuren

Averdung hatte zunächst keine Anzeige bei der Polizei gemacht, änderte seine Meinung aber am Montag, 29. Mai. Die Beamten, die nach Angaben von Polizeisprecher Achim van Remmerden vor Ort waren, konnten indes keine Einbruchspuren feststellen – weder am Schwimmmeisterhäuschen noch an der Tür zum Heizungsraum, so der Sprecher weiter. Entsprechend sei keine Strafanzeige erfasst worden. Auch weitere Ermittlungen fallen damit aus. Ein Mitarbeiter hatte den Beamten gegenüber gesagt, dass es sich um einen technischen Defekt handele. Am Freitag, 26. Mai, sei er den ganzen Tag im Bad gewesen, und alles habe funktioniert. Gegen 17.30 Uhr am selben Tag habe er den Defekt festgestellt, so van Remmerden weiter.

Fünfte Verspätung in Folge

In diesem Jahr ist es laut Averdung das fünfte Mal in Folge, dass das Freibad später als zunächst verkündet öffnet. Im vergangenen Jahr war ein ausgefallener Niveauregler die Ursache. Die Verspätung betrug eine Woche. Auch 2015 sorgte die Technik für Wirbe l. Das Bad öffnete zunächst für zwei Tage, musste dann aber für rund eine Woche schließen. Eine zweiwöchige Verspätung gab es 2014 – ebenfalls wegen eines technischen Defekts. Eine Chlodosierungspumpe machte nicht mehr mit.

Werden Zuschüsse der Stadt gekürzt?

Obendrein sollte das Bad ursprünglich früher als angedacht eröffnet haben. Eigentlich war der Saisonstart für kurz vor Beginn der Sommerferien am 22. Juni vorgesehen, sollte aber vorgezogen werden, weil Anfang April überraschend das Hallenbad geschlossen werden musste. Beton-Stützpfeiler des in den 1970er-Jahren errichteten Bades müssen dringend saniert werden. Im Herbst soll es wieder aufmachen. Für den Betrieb beider Bäder bekommt die Aqua Park Papenburg GmbH & Co. KG von der Stadt einen jährlichen Zuschuss von rund 500.000 Euro, teilte Stadtsprecher Heiko Abbas auf Anfrage mit. Ein entsprechender Vertrag zwischen Betreiber und Kommune sieht sowohl eine bestimmte Anzahl an geöffneten wie geschlossenen Tage vor, die eben wegen Störungen eintreten können. „Die Stadt Papenburg prüft derzeit, ob die aktuelle, kurzfristige Schließung ein Grund zur Anpassung des Zuschusses sein kann“, sagte Abbas. Zu weiteren Details könne die Verwaltung keine öffentliche Stellung abgeben.

