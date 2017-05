Königsschießen am Pfingstsonntag Herbrumer Schützen feiern am 3. und 4. Juni

Herbrum. Die Schützenbruderschaft Herbrum lädt am Samstag, 3. Juni 2017, und Sonntag, 4. Juni, zu ihrem Schützenfest ein.

Am Beginn der Festtage steht in diesem Jahr erstmals wieder eine Schützenmesse. Diese findet am Freitag, 2. Juni, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Kinderkönigin Sophie Thole und König Philipp Jansen sowie der komplette Kinderthron wirken dabei mit. Im Rahmen des Gottesdienstes wird auch eine Neuaufnahme in die Landjugend gefeiert. Ab 22 Uhr steigt die Jugendfete als Börsenparty.

Ehrung verdienter Vorstands- und Vereinsmitglieder

Das Schützenfest startet am 3. Juni mit dem Antreten um 13.30 Uhr auf dem Festplatz bei der Mehrzweckhalle. Von hier aus startet der Festumzug zur Abholung des amtierenden Königs Thorsten Larysz und seiner Königin Vera Wegmann mit ihrem Throngefolge aus der Herzogstraße. Wie seit vielen Jahren sorgen die „Hümmlinger Musikanten“ wieder für die musikalische Umrahmung. Auf dem Festplatz angekommen, übernehmen Oberst Hans Reiners und der Vorsitzende der Schützenbruderschaft, Michael Niehaus, die Ehrung verdienter Vorstands- und Vereinsmitglieder. Die „Hümmlinger Musikanten“ unterhalten die Gäste in der Mehrzweckhalle und fordern die Königspaare mit ihren Throngemeinschaften zu Ehrentänzen auf. Ab 16 Uhr haben treffsichere Schützen wieder die Gelegenheit, beim Preisschießen auf dem Kleinkaliberschießstand Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Zum Königsball ab 19.30 Uhr spielt die Gruppe „Livetime“.

Königsschießen und Spiele der Landjugend

Am zweiten Schützenfesttag, 4. Juni, treffen sich um 9 Uhr die Herbrumer Kinder mit dem Kinderthron und den Schützen, um das noch amtierende Königspaar mit ihrem Gefolge abzuholen. Nach der Rückkehr gegen 10 Uhr lädt die Schützenbruderschaft die Senioren zum Frühstück ein. Für die Umzugsteilnehmer gibt es ein Frühstücksbuffet. Das Königsschießen und die von der Landjugend organisierten Spiele stehen ab 10.30 Uhr auf dem Festprogramm. Gegen 12 Uhr rechnet der Verein mit der Bekanntgabe der neuen Majestäten. Vertreter aus der Vereinsführung und Politik werden hierbei das Wort an die Herbrumer Bürger und ihre Gäste richten.

Um 15 Uhr treffen sich alle Umzugsteilnehmer erneut auf dem Festplatz, um die neuen Majestäten mit ihrem Throngefolge abzuholen. Der Umzugsweg wird kurzfristig, je nach Wohnort des Königspaares, festgelegt. Nach einem gemütlichen Nachmittag mit den „Hümmlinger Musikanten“ beginnt ab 19.30 Uhr mit dem Krönungsball der Höhepunkt der Festtage. Für Stimmung sorgt auch an diesem Abend die Band „Livetime“.