Persiflage auf TV-Krimis Theateraufführung an den BBS Papenburg

Das Schülertheater der Fachoberschule Wirtschaft an den BBS Papenburg führt das Theaterstück „Tatort: Lara will absolut nicht sterben!“ von Peter Haus auf. Foto: Schülertheater BBS Papenburg

Papenburg. Seit nunmehr zehn Jahren gibt es an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Papenburg Theateraufführungen. Im Jubiläumsjahr führt die Fachoberschule Wirtschaft Klasse 12 das Theaterstück „Tatort: Lara will absolut nicht sterben!“ von Peter Haus auf.