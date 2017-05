Verein bewirbt Landesförderprogramme Bis zu 50.000 Euro für emsländische Kultureinrichtungen

Papenburg. Mit bis zu 50.000 Euro können sich kleinere Kultureinrichtungen in Niedersachsen in diesem und im nächsten Jahr Investitionen vom Land bezuschussen lassen.

Der Geschäftsführer des Kulturfördervereins Emsländische Landschaft, Josef Grave, bewarb während der Sitzung des Kreisausschusses für Kultur und Tourismus in Papenburg gleich zwei Sonderprogramme der Kulturförderung durch das Land. Demnach stehen für das Investitionsprogramm 2017 und 2018 jeweils 850.000 Euro zur Verfügung. „Die Mittel sind begrenzt. Es ist aus meiner Sicht aber ein wichtiges Programm“, sagte Grave und bat die Ausschussmitglieder, geeignete Kultureinrichtungen wie Amateurtheater, Kunst- oder Heimatvereine anzusprechen.

Bewerben können sich ausschließlich Träger einer Einrichtung mit eindeutig kultureller Ausrichtung. Wie Grave weiter ausführte, fördert das Programm Investitionen mit einer Zuschusshöhe von 5000 bis 50.000 Euro. Dazu zählen Anschaffungen, beispielsweise auch im Bereich der Digitalisierung, oder kleine bauliche Maßnahmen. „Die Förderung soll in der Regel aber 75 Prozent der Gesamtinvestition nicht überschreiten“, sagte Grave. Das Anmeldeverfahren läuft elektronisch. Die Emsländische Landschaft ist in das Programm insofern eingebunden, als dass sie vor einer Entscheidung über eine Förderung, die das Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Hannover trifft, die Möglichkeit zur Stellungnahme erhält. Grave bot zudem die Unterstützung der Emsländischen Landschaft bei der Antragstellung an.

Der Geschäftsführer wies überdies auf aktuelle Fördermöglichkeiten für die Integration von Menschen mit Fluchterfahrungen hin. Dazu hat das Land drei Sonderprogramme ebenfalls für die Jahre 2017 und 2018 aufgelegt, bei denen es um gezielte Projektförderung mit Zuschussmöglichkeiten von 5 bis 50.000 Euro sowie um Stipendien beziehungsweise Praktika für Menschen mit Fluchterfahrungen geht. Stipendien und Volontariate fördert das Land für längstens ein Jahr mit höchstens 1200 Euro pro Monat (bei einer 40-Stunden-Woche). Für dreimonatige Praktika als Einstieg in eine Berufsausbildung oder ein Studium zahlt das Land bis zu 500 Euro pro Monat. Voraussetzung für alle Beschäftigungsverhältnisse ist eine Arbeitserlaubnis der Ausländerbehörde.

Wie ein Projekt für die kulturelle Integration aussehen kann, erläuterte der Leiter des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) Lingen, Harald Sommer, im Ausschuss. Er stellte „Heimat.los“ vor – ein soziokulturelles Projekt mit neuen künstlerischen „Willkommensformaten“ und Modulen wie Tanz, Theater, Spiel, Zirkus und Radiosendung. Beim Theaterspiel beispielsweise setzten sich Menschen aus der Elfenbeinküste und Syrien intensiv mit der Flucht- und Ankommenssituation auseinander.