Goethestraße in Papenburg zwei Tage gesperrt

Die Goethestraße in Papenburg wird an der Einmündung zur Kleiststraße gesperrt. Symbolfoto: Nadine Grunewald

Papenburg. Die Goethestraße in Papenburg wird am Montag, 29. Mai 2017, und Dienstag, 30. Mai, an der Einmündung zur Kleiststraße gesperrt sein.