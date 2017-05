Überfall auf Spielhalle Polizei Papenburg sucht weiter nach Zeugen

Papenburg. Im Zuge ihrer Ermittlungen rund um den Raubüberfall auf eine Spielhalle in Papenburg sucht die Polizei weiter nach Zeugen, insbesondere zwei Radfahrer, die das Geschehen beobachtet haben könnten.

Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich der Überfall am frühen Donnerstagmorgen, 25. Mai 2017, gegen 4.45 Uhr in einer Spielhalle am am Hauptkanal links. Zwei maskierte Täter waren in die Spielhalle eingedrungen und bedrohten einen 23-jährigen Angestellten mit einer Eisenstange. Die Täter brachen mehrere Spielautomaten auf und raubten das vorgefundene Bargeld. Sie hielten sich etwa 15 Minuten in der Spielhalle auf. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wie die Polizei weiter mitteilte, waren die Täter etwa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß und etwa 20 bis 30 Jahre alt. Die Gesichter hatten sie durch Tücher oder Schals maskiert. Möglicherweise hatten die Täter ein Fahrzeug im Bereich Hauptkanal oder Richardstraße geparkt. Von Zeugen wurden zur Tatzeit zwei Fahrradfahrer gesehen, die an der Spielhalle vorbeifuhren und die Tat beobachtet haben könnten. Die Polizei bittet weitere Zeugen, insbesondere die beiden Radfahrer, sich bei der Dienststelle in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Bereits am späten Mittwochabend wurde versucht, eine Spielhalle an der Hauptstraße in Lathen auszurauben. Hier setzte sich der Angestellte gegen die zwei Männer zur Wehr und wurde leicht verletzt. Die beiden männlichen Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei geht davon aus, dass möglicherweise ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht.