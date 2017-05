Noch bis 30. Mai 2017 mitmachen Zukunftstage Papenburg-Dörpen: Ideenwettbewerb läuft weiter

Papenburg. Schlussspurt für den Ideenwettbewerb zu den Zukunftstagen Papenburg-Dörpen 2017: Noch bis einschließlich Dienstag, 30. Mai 2017, besteht Gelegenheit, zum Mitmachen.

Was zu tun ist? Folgende Fragen sind zu beantworten: Was waren die drei wichtigsten Erfindungen und Ideen der Menschheitsgeschichte? Und welche drei Dinge sollten unbedingt noch erfunden werden? Antworten sind online per E-Mail an redaktion@ems-zeitung.de sowie über die Facebookseite unserer Redaktion möglich. Stichwort: Ideenwettbewerb Zukunftstage. Postanschrift: Ems-Zeitung, Redaktion, Am Stadtpark 35, 26871 Papenburg. Einsendeschluss ist Dienstag, 30. Mai 2017. Die Namen der Gewinner werden veröffentlicht.

Hauptgewinn ist ein NOZ-Jahresabo „Digital-Premium“ inklusive iPad Air 2 – also das digitale Komplettpaket der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) mit Zugriff auf www.noz.de, Abendmagazin, E-Paper und Endgerät. Bei dem Ideenwettbewerb gibt es darüber hinaus Mitfahrten in einem Modell des US-amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla zu gewinnen. Mitmachen kann jeder. Die Preisverleihung findet im Rahmen des „Zukunfts-Erlebnisabends“ mit Tesla-Mitfahrmöglichkeiten und Livemusik am Donnerstag, 1. Juni 2017, von 18 bis 22 Uhr im Arkadenhaus statt. Weitere Infos zu den Zukunftstagen gibt es unter www.zukunfts-tage.de