Stadt will weitere Plätze schaffen Familiennachzüge lassen Krippenbedarf in Papenburg steigen

Papenburg. Zunehmende Nachzüge von Familienmitgliedern von Werkvertragsarbeitern und Asylbewerbern machen den Bau weiterer Krippen- und Kitaplätze in Papenburg notwendig. Das hat die städtische Fachleiterin Birgit Lelonek während der jüngsten Sitzung des Kita- und Schulausschusses erklärt.

Für die „Achse Bethlehem“ soll es nach ihren Worten mindestens zwei Regel- und zwei Krippengruppen geben. Erste Vorschläge für einen möglichen Standort werde es frühestens im Herbst geben, sagte Lelonek. In der DRK-Kita Vosseberg solle bereits zum neuen Kindergartenjahr eine weitere Regelgruppe „an den Start gebracht“ werden. Hier sei die Stadt in Abstimmung dem Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Vom Tisch sind Lelonek zufolge die Überlegungen, im Niels-Stensen-Haus der katholischen St.-Antonius-Kirchengemeinde eine provisorische Krippengruppe einzurichten, bis die geplanten Umbauten an den Kitas St. Franziskus und St. Antonius abgeschlossen sind. Dort werden Krippen eingerichtet, sobald die Kita St. Klara in Betrieb ist, die derzeit für gut 1,5 Millionen Euro im Schatten der St.-Antonius-Kirche errichtet wird. Sie nimmt je eine Regelgruppe aus den Kitas St. Franziskus und St. Antonius auf.

Die Versorgungsquote für Krippen im Stadtgebiet wird Lelonek zufolge durch die bereits beschlossenen Krippenausbauten weiter steigen. Aktuell besteht nach ihren Worten in Papenburg derzeit Bedarf für 473 Kinder unter drei Jahren. Die Versorgungsquote liege mit den zusätzlichen Krippen in St. Klara, St. Franziskus und St. Antonius (je 15 Plätze) sowie unter Berücksichtigung des Betriebskindergartens der Meyer Werft (10) bei 71 Prozent (334 Plätze). „Die Zahl kann sich im Vergleich zu anderen Kommunen sehen lassen“, sagte Lelonek. Bei Hinzunahme von Tagespflegeeinrichtungen und der Betreuung von Tagesmüttern komme die Stadt sogar auf eine Quote von 95 Prozent.