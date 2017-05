„Nicht übermütig werden“ Gitta Connemann mahnt in Papenburg die CDU zur Demut

Papenburg. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann hat ihre Parteikollegen während eines Diskussionsabends des CDU-Stadtverbandes in Papenburg vor zu viel Euphorie gewarnt. Sie forderte, trotz der jüngsten Wahlerfolge und guter Umfragewerte, demütig zu bleiben.

„Wir müssen vorsichtig mit der aktuellen Erfolgswelle umgehen und weiter hart arbeiten“, sagte Connemann vor knapp 30 Besuchern in der Gaststätte Schulte-Lind. Überraschend kamen die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahlen für sie allerdings nicht. „In Nordrhein-Westfalen hat Hannelore Kraft zwar immer gesagt, dass sie sich kümmert, doch sie tat es nicht.“ So etwas käme bei den Wählern nicht gut an.

Gegen eine Vergemeinschaftung von Schulden

Die Entwicklung des Emslandes bezeichnete Connemann als Erfolgsgeschichte. „Was wir hier erleben, ist Prototyp für Deutschland.“ Das hänge nach ihren Worten auch an klugen Entscheidungsträgern vor Ort ab. „Wir haben hier Menschen, die Rahmenbedingungen nutzen und das beste rausholen.“ Die Christdemokratin rief dazu auf, „darauf auch mal stolz zu sein.“

In ihrem Vortrag lobte sie die zudem die Finanzpolitik der Bundesregierung. „Wir haben über 49 Jahre immer neue Schulden angehäuft. Dank Angela Merkel und Wolfgang Schäuble hat das jetzt ein Ende.“ Connemann sprach sich in diesem Zusammenhang auch deutlich gegen eine Vergemeinschaftung von Schulden auf europäischer Ebene aus. „Wir werden nicht dafür aufkommen, wenn andere über ihren Verhältnissen leben.“

Inklusion: „Es ist ein Desaster, was da passiert“

Darüber hinaus kritisierte sie niedersächsische Landespolitik in der Diskussion um den Wiederaufbau der Friesenbrücke in Weener. „Da hätte ich mehr erwartet. Vom Wirtschaftsminister kam viel heiße Luft, aber wenig Taten.“

Ebenso bemängelte Connemann die „Gleichmacherei“ bei der Inklusion. „Es ist ein Desaster, was da passiert und entspricht nicht dem Willen der Kinder und Eltern.“

Die AfD im Gespräch „entzaubern“

Eine große Bedeutung werde nach ihren Worten im Vorfeld der Bundestagswahl auch die innere Sicherheit einnehmen. „Gerade bei der Terrorismusabwehr braucht der Bund mehr Kompetenzen.“ Sie kritisierte eine oftmals fehlende Kommunikation zwischen einzelnen Behörden.

In der Auseinandersetzung mit der AfD plädiert Connemann für einen offenen Umgang. „Wir sollten sie nicht stigmatisieren.“ Häufig handele es sich um Protestwähler, die ernst genommen werden müssten. „Wenn wir mit denen ins Gespräch kommen und uns in der Sache damit auseinandersetzen, werden wir sie entzaubern.“