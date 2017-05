Probleme schon in vergangenen Jahren Freibad Papenburg: Saison-Eröffnung verzögert sich

Osnabrück. Gutes Wetter, schlechte Nachricht: Das Freibad Papenburg eröffnet später als geplant. Eigentlich sollten sich von diesem Sonntag an wieder Badegäste in den Becken tummeln können.

Das Freibad sollte in diesem Jahr am 28. Mai in die Saison starten. Jetzt verzögert sich die Eröffnung, wie die Betreiber auf Facebook verkündeten. „Wann wir eröffnen können, teilen wir euch schnellstmöglich mit“, hieß es dort.

Zu den Gründen machte das AquaPark-Team keine Angaben. Für Nachfragen waren die Mitarbeiter am Samstag nicht erreichbar. Am Zaun des Freibads informierte ein Aushang die Badegäste über die Verzögerung – und lieferte eine Erklärung. „Eine offensichtlich durch Fremdeinwirkung hervorgerufene Störung zwingt uns, die Eröffnung des Freibades zu verschieben. Ermittlungen laufen“, ist dort zu lesen.

Probleme schon in vergangenen Jahren

Wer Lust hat, sich bei der Hitze im Freibad abzukühlen, könne auf das Freibad Surwold ausweichen, riet der Betreiber des AquaParks. Schon in vergangenen Jahr hatten sich Saisoneröffnungen im Freibad Papenburg immer wieder nach hinten verschoben. Grund waren technische Probleme bei der Vorbereitung der Becken.

Ein Aushang am Zaun informiert die Badegäste über den späteren Saisonstart. Foto: Maike Plaggenborg