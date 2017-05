Landjugend feiert Rock-Holi-Festival 500 bunte Gesichter tanzen in Papenburg

500 bunte Gesichter tanzen in Papenburg MEC öffnen

Beste Stimmung und tolles Wetter herrschten am Freitag beim ersten Holi-Festival in Papenburg. Foto: Lea Becker

isp Papenburg. Rund 500 Besucher haben am gestrigen Freitag beim ersten Holi-Festival in Papenburg am Obenende etwa 6000 Farbbeutel durch die Luft fliegen lassen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Thomas Nee von der Landjugend Papenburg, der das Spektakel gemeinsam mit Marina Schlömer organisiert hat.