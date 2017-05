15.000 Euro jährlich Papenburger CDU entwickelt Konzept für Weihnachtsmärkte

Papenburg. Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Papenburg hat ein Konzept zur Unterstützung der traditionellen Weihnachtsmärkte in den drei Stadtteilen entwickelt. Dafür will sie laut Pressemitteilung jährlich 15.000 Euro im Haushalt der Stadt bereitstellen.

Die Initiative geht zurück auf ein Gespräch der CDU-Fraktionsmitglieder Hermann Wessels, Andreas Eissing und Burkhard Remmers mit Vertretern der Weihnachtsmärkte auf Gut Altenkamp in Aschendorf, in der Von-Velen-Anlage am Obenende und am Mühlenplatz am Untenende. Organisiert werden die jeweiligen Märkte vom Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) Aschendorf, dem Heimatverein Papenbörger Hus sowie vom Verein Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz.

Fraktion will das ehrenamtliche Engagement weiter fördern

„Wir haben erfahren, wie groß die Herausforderung ist, ehrenamtlich ein attraktives Weihnachtsmarktangebot zu gestalten“, gab Fraktionsvorsitzender Hermann Wessels den wesentlichen Eindruck des Gesprächs wieder. Anliegen der CDU-Fraktion sei es, stadtteilübergreifend ein attraktives Angebot an Weihnachtsmärkten vorzuhalten. Jeder der drei Adventsmärkte habe seinen eigenen Charakter. „Mit unserer Initiative wollen wir das Leben in den Stadtteilen und das ehrenamtliche Engagement weiter fördern“, betonte Wessels in der Pressemitteilung der Fraktion. Die Kosten für das Musikprogramm, den Auf- und Abbau sowie weitere organisatorische Belange stellten die Vereine vor immer größer werdende Herausforderungen. Das Modell der CDU-Fraktion gebe den ehrenamtlichen Organisationsteams Planungssicherheit für die weitere Ausrichtung ihrer Märkte. So kündigte der Verein Papenbörger Hus an, den Weihnachtsmarkt auf der Von-Velen-Anlage auf zwei Tage auszuweiten. Auf Gut Altenkamp in Aschendorf richtet der HHG den Adventsmarkt an einem Wochenende von Freitagabend bis Sonntag aus, und im Schatten von Meyers Mühle am Untenende laden vorweihnachtliche Stände jeweils an zwei Wochenenden im Dezember von Freitag bis Sonntag zu einem Besuch ein.

15.000 Euro für die organisierenden Vereine

Insgesamt will die CDU 15.000 Euro für die Weihnachtsmärkte zur Verfügung stellen. Der Obenender Heimatverein soll davon einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro erhalten, an den HHG Aschendorf fließen 4.000 Euro und der Verein Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz wird mit 8.000 Euro gefördert. Bereitstellen möchte die CDU-Fraktion die ersten Fördermittel bereits in diesem Jahr. Die Summe könne per Nachtrag in den Etat 2017 aufgenommen werden. „Wir hoffen auf die Unterstützung der anderen Fraktionen“, so Wessels. „Für 15.000 Euro erhalten wir ein attraktives ehrenamtliches Angebot. In anderen Städten wird deutlich mehr Geld zur Unterstützung der Weihnachtsmärkte ausgegeben.“ Die Förderung soll nach Darstellung der Fraktion unabhängig von Überlegungen erfolgen, in Papenburg einen vierwöchigen Weihnachtsmarkt einzurichten. „Wir sind für solche Überlegungen offen. Wenn sich ein gewerblicher Anbieter findet, sagen wir nicht nein“, unterstrich Wessels im Namen seiner Fraktionskollegen in Papenburg.