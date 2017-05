Umbau, Sanierung, Erweiterung Ausschuss billigt 1,5 Millionen-Euro-Zuschuss für HÖB

Papenburg. Die Finanzierung der mit gut drei Millionen Euro veranschlagten Sanierung, des Umbaus und der Erweiterung der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB) in Papenburg ist weiter auf einem guten Weg.

Nach der Stadt Papenburg sprach sich jetzt der emsländische Ausschuss für Kultur und Tourismus einstimmig für einen Zuschuss in Höhe von bis zu rund 1,5 Millionen Euro aus. Wie Erster Kreisrat Martin Gerenkamp während der Ausschusssitzung in der HÖB erklärte, müssen Stadt und Landkreis als die beiden Träger jeweils die Hälfte die Gesamtkosten tragen – es sei denn, es ließen sich Investitionszuschüsse durch Dritte wie beispielsweise Stiftungen loseisen. „Das Votum zeigt, welchen Stellenwert die HÖB im Emsland genießt“, meinte Ausschussvorsitzender Heiner Reinert (CDU).

Vor dem Beschluss hatten HÖB-Leiter Thomas Südbeck und Gerenkamp die Notwendigkeit der beabsichtigten Maßnahmen und den Zeitplan erläutert. Südbeck berichtete von drei Bauabschnitten für das in den 80er-Jahren durch eine Beschäftigungsinitiative für ältere Arbeitslose unter Federführung des Papenburger Ehrenbürgermeisters Heinrich Hövelmann errichteten Gebäudeensembles am Spillmannsweg. Demnach sollen bis 2020 unter anderem im Gästehaus alle Zimmer mit eigenen Nasszellen ausgestattet, ein zweites Blockheizkraftwerk installiert, am Haupthaus ein Anbau mit Räumen für Haustechnik, -wirtschaft sowie weitere Zimmer errichtet werden, eine neue Lüftung eingebaut, ein separater Lieferanteneingang geschaffen und der Eingangsbereich des Haupthauses deutlich erweitert werden.

Hier geht es Gerenkamp zufolge aber nicht in erster Linie darum, den Bereich großzügiger und einladender zu gestalten, sondern um eine praktische Notwendigkeit. „Wenn großer An- und Abreisetag ist, kommt man im Foyer kaum noch durch oder man stolpert über Koffer und Taschen“, beschrieb der Erste Kreisrat die gegenwärtige Situation. Der Eingangsbereich soll künftig mehr als 150 Menschen gleichzeitig und damit mehr als doppelt so viel wie bisher Platz bieten. Die einzelnen Bauabschnitte sollen bis 2020 umgesetzt werden. Für den geplanten Anbau am Haupthaus müssen Südbeck zufolge zwei Ferienhäuser abgerissen werden.

Das veranschlagte Gesamtinvestitionsvolumen umfasst 3,05 Millionen Euro. „Dabei reden wir aber nicht über eine Luxusausstattung des Hauses, sondern einzig und allein um notwendige Maßnahmen“, betonte Gerenkamp. Zu diesen Notwendigkeiten gehören Südbeck zufolge beispielsweise auch gestiegene Anforderungen an den Brandschutz sowie im Bereich Hygiene. So dürften Lieferungen für die Küche nicht mehr wie bisher durch den Wintergarten erfolgen. „Wir brauchen also einen separaten Eingang“, sagte Südbeck. Zudem schlägt der Brandschutz nach seinen Worten allein mit mehr als 500.000 Euro zu Buche.

Südbeck zufolge zählt die HÖB, die seit 1988 als Bildungsträger aktiv ist, mit ihren derzeit 102 Betten und rund 70 Mitarbeitern zu den größten Heimvolkshochschulen in Niedersachsen, bei der Zahl der anerkannten Teilnehmertage (mehr als 35.000 im Jahr 2016) rangiere sie sogar auf Platz eins. „Darauf sind wir schon ein bisschen stolz und das soll auch so bleiben“, sagte Südbeck.

Am kommenden Mittwoch, 31. Mai 2017, tagt der HÖB-Trägerverein in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Dann soll über die von dem Westoverledinger Architekten Gerd Janssen konzipierten Umbauten beraten und der Gremienbeschluss für die Arbeiten gefasst werden.