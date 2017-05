30.000 Euro Schaden für Betreiber Belohnung ausgelobt nach Überfall auf Papenburger Nachtcafé

Papenburg. 30.000 Euro Schaden haben die Täter verursacht, die in der Nacht zu Donnerstag die Playland Coffeebar am Hauptkanal links in Papenburg ausgeraubt haben. Der Betreiber der gleichnamigen Spielhallen in Papenburg und Dörpen, Jan-Hendrik Meiners hat ein Video des Überfalls veröffentlicht und 500 Euro Belohnung ausgelobt.

„Meinem Mitarbeiter geht es soweit gut, er muss das, was er da in der Nacht zu Donnerstag erlebt hat, aber noch verarbeiten“, berichtet Meiners im Gespräch mit unserer Redaktion. Er selber hat noch in der Nacht von dem Überfall auf sein Cafe, das er im Januar 2017 als Ergänzung zur Spielhalle im 1. Obergeschoss eröffnet und das 23 Stunden am Tag geöffnet hat, erfahren und war zum Hauptkanal geeilt, um sich um die Schadensaufnahme und die Anzeige bei der Polizei zu kümmern.

Mitarbeiter geschubst und bedroht

Gegen 4.45 Uhr waren die beiden Täter in das Ladenlokal an der Ecke Richardstraße eingedrungen. Aus einem Video, das Jan-Hendrik Meiners im Internet veröffentlicht hat, geht hervor, dass die Täter den Mitarbeiter, der Kaffee trinkend vor der Theken gesessen hatte, zunächst schubsten und ihn aufforderten, den Strom abzustellen, damit das Licht ausgeht. Dann schlossen sie ihn in den Technikraum ein. Der erste Täter schaute sich dann hinter der Theke nach Wertgegenständen um, während der zweite sich umgehend an den drei Spielautomaten zu schaffen machte, die seitlich von der Theken standen.

Um 4.58 Uhr, also nach 13 Minuten, verschwanden sie wieder. „Insgesamt ist mir ein Schaden von 30.000 Euro entstanden“, sagt der 23-jährige Jungunternehmer. Die Summe setzt sich aus den geraubten Bargeld, aber auch erhebliche Schäden an den drei Glücksspielautomaten und anderen Einrichtungsgegenständen zusammen. Meiners hat in Absprache mit der Polizei eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Polizei beschreibt die Täter als jeweils 1,75 Meter groß und etwa 20 bis 30 Jahre alt. Die Gesichter hatten sie durch Tücher oder Schals verschleiert.

Aus Beobachtungen einer weiteren Kamera im Außenbereich weiß Meiners, dass eine Minute vor dem Überfall eine dunkle Gestalt in das Cafe geschaut hatte, vermutlich um nachzusehen, ob sich Gäste in dem Nachtcafe befinden. Er lief in Richtung Filiale der Oldenburgischen Landesbank (OLB), die sich auf der anderen Seite der Kreuzung befindet, davon. Daher vermuten Meiners und die Polizei, dass dort ein Fluchtfahrzeug abgestellt war.

Cafe bleibt vorerst geschlossen

Die Playland Coffeebar bleibt bis mindestens Mitte nächster Woche erst einmal geschlossen, kündigt Meiners an. Vor allem, um aufzuräumen und die drei stark beschädigten Spielautomaten zu reparieren oder auszutauschen. „Außerdem wollen wir ein neues Sicherheitskonzept einführen“, kündigt der Betreiber an.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen diesem Raubüberfall und einer versuchten Tat auf eine Spielhalle an der Hauptstraße in Lathen am Mittwochabend nicht aus. Betreiber dort ist ein Mitbewerber von Jan-Hendrik Meiners. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter Telefon 04961/ 9260 zu melden.

