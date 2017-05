Eröffnung im Oktober Richtkranz weht über neuem Sternenland in Papenburg

Papenburg. Richtfest für den Neubau des Sternenland-Hallenspielplatzes hat das Betreiberehepaar Ute und Frank Albers mit ihrer Familie, Architekten und Vertretern von Baufirmen am Mittwoch an der Boschstraße in Papenburg gefeiert.

Wie Frank Albers im Gespräch mit unserer Redaktion sagte, seien die Bauarbeiten „voll im Zeitplan“. Er sei mit dem Fortgang sehr zufrieden, so Albers. Anfang Oktober ist die Eröffnung des 3000 Quadratmeter großen Sternenlandes geplant. Der derzeitige Standort an der Siemensstraße soll Albers zufolge am 30. Juli geschlossen werden. Dann startet der Umzug mit den Spielgeräten in den Neubau, für den die Betreiber 1,8 Millionen Euro investieren. „Es wird auch einige neue Attraktionen geben, dazu verraten wir aber jetzt noch nichts. Das wird eine Überraschung“, so Ute Albers.

Die Betreiber entschieden sich für einen Neubau, weil sie am jetzigen Standort an die Kapazitätsgrenzen stießen. Außerdem sind sie in der Halle, die sie vor gut zwölf Jahren bezogen haben, nur Mieter. Erweiterungsmöglichkeiten gebe es kaum. Insgesamt ist das von der Stadt Papenburg gekaufte Grundstück an der Boschstraße, das keine 1000 Meter Luftlinie vom jetzigen Standort entfernt liegt, 8000 Quadratmeter groß. Dort entstehen rund 70 Stellplätze für Pkw und 60 Stellplätze für Fahrräder.