Kurzzeitgedächtnis gestört? Mann gesteht vor Gericht zwei Raubüberfälle in Papenburg

Papenburg/Osnabrück. Zum Auftakt des Prozesses wegen schweren Raubes in zwei Fällen hat ein 38-jähriger Mann gestanden, die Taten in Papenburg im Februar dieses Jahres verübt zu haben.

Vor dem Landgericht Osnabrück wurden dem Angeklagten bewaffnete Überfälle auf ein Blumengeschäft und eine Tankstelle zur Last gelegt. Zum Auftakt des Verfahrens räumte der drogenabhängige Mann die Taten ein.

Die Beweisaufnahme gestaltet sich in diesem Fall allerdings nicht leicht. In seiner ersten Einlassung hat der 38-Jährige dem Gericht gegenüber erklärt, wegen seiner langen Abhängigkeit von Hartdrogen unter einer Störung des Kurzzeitgedächtnisses zu leiden. An die erste Tat, den Überfall auf das Blumengeschäft am Splitting, habe er sich überhaupt nicht erinnern können. „Erst einige Tage später wurde mir von der Polizei gesagt, ich sei der Täter. Da ist es mir auch wieder eingefallen“, erklärte er vor Gericht.

20 Zentimeter langes Messer

Der Angeklagte soll an einem Nachmittag in dem Geschäft erschienen sein und die Floristin mit einem etwa 20 Zentimeter langen Messer bedroht haben. Aus der Kasse soll er rund 200 Euro geraubt haben und mit dem Geld geflohen sein. Zwei Tage später soll er gegen 1.30 Uhr eine Tankstelle am Osterkanal betreten haben. Nachdem er einige Minuten vor den Auslagen gestanden hatte, soll er sich einen Schal vor das Gesicht gezogen haben und auf die hinter der Kasse stehende Mitarbeiterin zugegangen sein.

Wie die Kassiererin in ihrer Zeugenaussage mitteilte, hat der Mann „Mach die Kasse auf, ich brauche das Geld“, gerufen. Auch sie habe er mit einem langen Messer bedroht. Nachdem sie ihm die Kasse geöffnet habe, soll der Angeklagte mit rund 400 Euro geflohen sein. Die Zeugen identifizierten den 38-Jährigen anhand von Lichtbildern, so dass er festgenommen werden konnte und seitdem in Untersuchungshaft sitzt.

„Habe alles in mich reingeknallt“

Zu den Hintergründen der Taten erklärte der Papenburger, während der besagten Zeit „alles in mich reingeknallt“ zu haben, was er bekommen habe. Er befinde sich seit Jahren zur Substitution in einem Methadon-Programm. An einem der Tage hat er nach eigenen Angaben Streit mit einer Gruppe von Männern gehabt, die ihm zuvor Geld für einen Drogenkauf gegeben haben sollen. Das habe er aber für sich selbst verbraucht. „Am nächsten Tag standen sie vor der Praxis, wo ich mein Methadon bekommen sollte“, so der Angeklagte vor Gericht. Da habe er Angst bekommen und sei nicht hineingegangen. Daraufhin seien schnell Entzugserscheinungen bei ihm aufgetreten. Er habe sich wahllos Drogen besorgt und diese konsumiert. Dies sei mehrere Tage so gegangen, sodass er sich nur noch an wenig aus dieser Zeit erinnern könne.

Das Verfahren am Landgericht Osnabrück wird fortgesetzt.