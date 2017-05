Wo am Wochenende gefeiert wird Erstes Holi-Festival am 26. Mai in Papenburg

Papenburg. Das nördliche Emsland bietet auch am letzen Wochenende im Mai ein abwechslungsreiches Programm für jede Altersgruppe. Neben Kindertheater gibt es ein Holi-Festival und diverse Schützenfeste.

Die Landjugend bringt den Farbrausch nach Papenburg: Am Freitag, 26. Mai 2017, ab 14 Uhr steigt an der Umländerwiek das erste Holi-Festival im nördlichen Emsland. 6000 Farbbeutel stehen zur Verfügung. Für Rock-Musik sorgt DJ Klaus Hölscher. Auf das Veranstaltungsgelände dürfen maximal 750 Personen, daher empfiehlt die Landjugend, den Vorverkauf zu nutzen. Tickets können online über Papenburg Kultur erworben werden. Sie sind auch an der Infotheke im Combi-Markt an der Umländerwiek und bei der VHS Papenburg erhältlich. In der Diskothek Limit in Ihrhove gibt es am Samstag, 27. Mai, ab 23 Uhr die „Festival Warm Up-Party“ mit DJ Alex.

Am Sonntag, 28. Mai, ist Sam Childers um 19.30 Uhr zu Gast im Theater Forum Alte Werft in Papenburg. Childers besiegte nach eigenen Angaben ein Leben der Drogen und der Gewalt und wagte sich mit neu gefundenem Glauben an Gott mitten in einen 18-jährigen Krieg im Südsudan, um Kindersoldaten zu retten. Als früheres Mitglied der „Hell’s Angels“, und nach seiner Zeit im Gefängnis, erlebte er eine „Wandlung vom Kriminellen zum Kämpfer für das Gute“. Die daraufhin entstandene Organisation „Angels of East Africa“ baut seitdem Waisenhäuser im Südsudan, Äthiopien und Uganda. Im Dezember 2013 mündete ein blutiger Umsturzversuch in einen weiteren Krieg der einheimischen Stämme des Südsudan. Dieser Konflikt hält bis heute an, Bürgerkrieg und Hungersnot sind aktueller denn eh. Die kostenlose Veranstaltung wird von verschiedenen Kirchen und Gemeinden, sowie dem Kriminalpräventionsverein Papenburg (KPV) unterstützt.

Am Sonntag um 16.30 Uhr (nicht, wie ursprünglich geplant, um 15 Uhr) präsentiert Papenburg Kultur „Feuerwehrmann Sam“ ein Theaterstück für Kinder in der Stadthalle Forum Alte Werft. Die Intention des Stückes ist, Kindern Brandverhütung näherzubringen und sie zu ermutigen, bei Gefahr den Notruf zu wählen. Ab 15 Uhr wird die Freiwillige Feuerwehr vor der Stadthalle einen Hausbrand zeigen. Außerdem wird, laut Stadtbrandmeister Josef Pieper, die Bedeutung von Rauchmeldern erklärt und es wird gezeigt, wie man einen Küchenbrand löscht. Das Theaterstück ist ausverkauft. Die Vorführung der Feuerwehr vor der Stadthalle ist für jedermann zugänglich.

Schützenfeste werden an diesem langen Wochenende wird in Aschendorfermoor, Dersum, Oberlangen, Spahnharrenstätte und Tunxdorf/Nenndorf gefeiert.