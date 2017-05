Ausschuss billigt Millionenprojekt Naturpark Moor im Emsland soll erlebbarer werden

Papenburg. Der geplanten Aufwertung des internationalen Naturparks Moor auf emsländischer Seite steht aus Sicht des Kreisausschusses für Kultur und Tourismus nichts im Wege. Einstimmig sprach sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung in Papenburg für die Umsetzung des 1,4-Millionen-Euro-Projektes durch die Kreisverwaltung aus.

Unter dem Motto „Moorerlebnis für Alle“ soll mit dem Geld, das zu 65 Prozent (mehr als 920.000 Euro) vom Land kommt, der Naherholungswert deutlich steigen – weitmögliche Barrierefreiheit inklusive. An der Finanzierung sind zudem die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim sowie die Gemeinden Geeste und Wietmarschen beteiligt.

„Ziel ist es, zum ersten Mal überhaupt die Erlebbarkeit des deutschen Naturparkteils zu verbessern“, erklärte der Geschäftsführer der Emsland Touristik, Uwe Carli, in der Sitzung. Auf niederländischer Seite, dem Naturreservat Bargerveen, habe sich dazu in den vergangenen Jahren bereits viel getan.

Wie Carli weiter ausführte, spielt das Emsland-Moormuseum in Geeste-Groß Hesepe bei dem Projekt, an dem man 18 Monate gearbeitet habe, eine entscheidende Rolle. Demnach soll das Museum nicht nur zu einem zentralen Anlaufpunkt für den deutschen Naturparkteil weiterentwickelt werden, sondern auf dessen Außengelände ein „Naturpark im Kleinen“ entstehen. Dort ist Carli zufolge unter anderem eine Verlegung der im Jahr 2015 stillgelegten Feldbahntrasse zugunsten der Renaturierung der Hochmoorflächen vorgesehen. Eine Sanierung der Bahn sei damit aber nicht verbunden. Außerdem sollen dort barrierefrei nutzbare Bohlenwege angelegt werden sowie fünf neue Rastplätze die Aufenthaltsqualität im Außenbereich steigern.

Im Dalum-Wietmarscher Moor selbst ist nach den Worten von Carli ein „barrierearmer“ Fahrrad-Rundkurs mit Infotafeln zu Flora und Fauna geplant. Die Routen auf einer Gesamtlänge von 44 Kilometern soll auf überwiegend bereits vorhandenen Wegen entstehen. Zudem werden sie Carli zufolge „so gelegt, dass wir Bargerveen anbinden können und auch eine attraktive Verbindung zwischen dem Emsland und der Grafschaft Bentheim schaffen“.

Das Vorhaben muss nach den Worten des Touristik-Geschäftsführers bis Ende 2018 umgesetzt werden. Der größte Teil des Geldes – rund 780.000 Euro – fließt in die Umgestaltung beim Moormuseum, davon rund 300.000 Euro in das Anlegen der Bohlenwege und -stege sowie gut 290.000 Euro in die Verlegung der Feldbahn. Die Gestaltung des Radrundkurses ist mit mehr als 550.000 Euro veranschlagt.