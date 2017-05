Emsländerin seit 24. Oktober 2016 vermisst Seit sieben Monaten kein Lebenszeichen von Denise Härtel

Herbrum/Papenburg. Seit inzwischen sieben Monaten fehlt von der 17-jährigen Denise Härtel aus Herbrum bei Papenburg jede Spur. Die Polizei im Emsland und ihre Mutter Silvia haben auf Anfrage bestätigt, dass der Teenager weiterhin als vermisst gilt.

Am 24. Oktober 2016 gab es das bisher letzte Lebenszeichen der jungen Emsländerin. „Wir wissen von nichts und haben kein Lebenszeichen von Denise“, heißt es in einer kurzen Mitteilung ihrer Mutter an unsere Redaktion. Achim van Remmerden, Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim, teilte mit „Sie gilt weiter als vermisst und ist weiterhin in unserem Fahndungssystem ausgeschrieben.“

Seit drei Monaten kein Lebenszeichen von Denise Härtel

Den Ermittlern gibt der Fall weiterhin ein Rätsel auf. „Eine derart lange Vermisstenzeit ist recht ungewöhnlich“, bestätigt van Remmerden. Im Teenageralter ist es nicht ungewöhnlich, dass Heranwachsende für einige Tage bei Freunden oder Bekannten unterkommen, um ein wenig Abstand zu gewinnen zu Mutter oder Vater. Sieben Monate hingegen sind definitiv ungewöhnlich. Ihre Mutter Silvia stellte bereits im Januar unserer Redaktion gegenüber die Frage, womit oder von wem Denise ihr tägliches Leben finanziert.

Allen Hinweisen nachgegangen

Die Polizei sei, so berichtet der Sprecher, „allen Hinweisen, die wir erhalten haben, nachgegangen. Konkrete Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten liegen uns nicht vor“, heißt es. Der Beamte, der den Fall im Polizeikommissariat Papenburg bearbeitet, stehe in engem Kontakt zur Mutter der Vermissten. „Eingehende Hinweise werden von den Kollegen aus Papenburg auch weiterhin intensiv überprüft. Leider bislang ergebnislos“, berichtet van Remmerden.

(Weiterlesen: So hat der Fall Denise Härtel im Oktober 2016 begonnen)

Weiterhin aktiv ist der Facebook-Post, den Mutter Silvia Härtel am 28. Oktober 2016 veröffentlicht hat. Er ist inzwischen fast 2000 Mal geteilt und mehr als 130 Mal kommentiert worden. Die Mutter hofft weiterhin, dass es über soziale Netzwerke oder andere Wege zumindest ein Lebenszeichen ihrer Tochter gibt.