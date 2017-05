In sechster Generation geführt Johann Röttgers feiert 150-jähriges Jubiläum in Papenburg

Papenburg. Der Weg von der Lieferung von Holz, Getreide und englischer Kohle bis hin zur Spedition und dem Vertrieb von Gasen hat die Geschichte des Betriebes Johann Röttgers aus Papenburg bestimmt. Jetzt feierte das Unternehmen sein 150-jähriges Jubiläum.

Johann Röttgers gründete den Betrieb am 18. Mai 1867, um Holz, Getreide und Kohle auszuliefern. Mit dem Eintrag in das Handelsregister des „Königlich-Preußischen Amtsgerichtes“ in Papenburg sei der Grundstein für eine erfolgreiche Unternehmenspolitik gelegt worden. Kontinuität und Fleiß stehen nach Angaben von Hendrik und Dennis Röttgers bis heute an oberster Stelle. Zusammen mit ihrer Schwester führen die beiden derzeit das Familienunternehmen in sechster Generation.

Englische Kohle im Pendelverkehr

Angefangen hat alles auf der Insel, eingerahmt von Theodoren- und Hafenkanal, wo Johann Röttgers seinen Betrieb aufbaute. Damals schiffte er mit zwei Schleppkähnen die englische Kohle im Pendelverkehr auf der Ems von Papenburg nach Emden und wieder zurück. Aus den Kähnen heraus ist zu dieser Zeit die geladene Kohle an die Kunden verkauft worden oder wurde als Bunkerung für Schlepper umfunktioniert.

Blitzschlag sorgte für Umzug

Ein Blitzschlag in das Unternehmensgebäude im Juli 1885 veränderte die Situation der Familie Röttgers. Firmengründer Johann und seine Frau zogen mit ihren neun Kindern zum Hoffskanal und haben fünf Jahre später ein neues Firmengebäude an der Bahnhofstraße aufgebaut. Noch ein paar Jahre später hat ein zweites Haus und ein Lagerschuppen das Familienunternehmen erweitert.

In den darauf folgenden Jahren wurde die Bahnlinie Rheine-Emden ausgebaut, sodass die Kohle zu diesem Zeitpunkt auch auf dem Schienenweg transportiert wurde. Somit konnte auch der Vertriebsbereich um russische Zylinderöle und Spirituosen erweitert werden.

Holz und Torf mit Pferdegespannen herangeschafft

Firmengründer Johann Röttgers starb im Jahr 1906. Seine Frau Helene leitete fortan die Geschicke der Firma. Zwölf Jahre später übernahm sein Sohn Bernhard den Betrieb und baute den Handel mit Kohle weiter aus. Zusammen mit seiner Frau hielt Bernhard Röttgers den Betrieb während der zwei Weltkriege aufrecht. Danach hat es keinen Kohlehandel mehr gegeben, sodass die Firma auf heimische Rohstoffe, wie Holz und Torf zurückgreifen musste, die damals noch mit dem Pferdegespann herangeschafft wurden. Nach der Währungsreform ging allerdings das Geschäft mit der Kohle wieder aufwärts. Am Heiligen Abend Ende der 1940er-Jahre legte sich die Firma ihr erstes motorisiertes Transportfahrzeug zu.

Spedition ausgebaut

Später stellte Heinrich Röttgers das Unternehmen auf Öl und Gas um installierte eine Waage zur Ermittlung von Transportgewichten, die heute allerdings nicht mehr in Betrieb ist. Die ausgebaute Spedition und der Vertrieb von Gasen sind die Hauptpfeiler des Betriebes geworden.