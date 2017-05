Weiter Erfolge bei Filmfesten Aschendorf: Ahlers-Film läuft jetzt auch in Brasilien

Aschendorf/Berlin. Der mehrfach ausgezeichnete Film „Bach in Brazil“ des Aschendorfer Regisseurs Ansgar Ahlers kommt nun auch in brasilianische Kinos.

Wie Ahlers mitteilte, wird der Film, der bereits auf mehreren internationalen Filmfesten lief, über die Disney-Konzerntochter „Buena Vista International“ vermarktet. Der 41-jährige Drehbuchautor, Produzent und Regisseur hat mit seinem Wohlfühldrama diverse Preise eingeheimst.

Zentrale Figur ist der ehemalige Musiklehrer Marten Brückling, der vom erfolgreichen Film- und Theaterschauspieler Edgar Selge verkörpert wird. Brückling erhält die Nachricht, dass er ein seltenes Notenblatt von Bach geerbt habe, dass er allerdings höchstpersönlich aus Brasilien abholen müsse. Eine turbulente Reise in andere Kulturen beginnt. Trotz der unterhaltsamen Story spart der Film auch mit Sozialkritik im positiven Sinne nicht.

Bereits beim Filmfest in Emden (2015) sahnte Ahlers den NDR-Filmpreis für den Nachwuchs, den Bernhard-Wicki-Publikums-Preis und den „Schreibtisch-am-Meer-Preis“ ab. Ein Jahr später erhielt er den Jury-Preis in der Kategorie „International Stage – Muvi – Internationales Musikfilmfestival“. Demnach wurde auch die musikalische Umsetzung mit Projektpartnern aus der Region als Meisterleistung angesehen.

In diesem Jahr setzte sich die Erfolgsserie fort. So konnte Ahlers auf dem indischen Filmfestival in Jaipur den Preis „Best Political Film“ in Empfang nehmen. Jüngst war er auf Einladung des deutsch-russischen Jugendforums „Petersburger Dialog“ unterwegs, um für Studenten der Universität St. Petersburg einen Workshop abzuhalten. Außerdem war der Aschendorf dort als deutscher Juryvorsitzender beim Filmfest aktiv.

Darüber hinaus lief „Bach in Brazil“ als Eröffnungsfilm des Festivals mit Livesynchronisation ins Russische über Kopfhörer. In Frankreich wurde der Film Ahlers zufolge am 13. April auf dem Kinderfilmfest „Festival International de cinéma – Ciné-Jeune de l´Aisne“.

In Brasilien erscheint „Bach in Brazil“ nun unter dem Titel „Filhos de Bach“. Verleiher ist Buena Vista International, da der Film von Disney Brasilien zu mehr als einem Drittel finanziert wurde. Außerdem ist später eine Ausstrahlung und Bewerbung des Filmes auf dem brasilianischen Kultursender „Canal CURTA“ geplant.