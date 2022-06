Etwa 700 Kinder besuchten gemeinsam mit ihren Eltern am ersten Tag das Kinderbuchfestival am Hauptkanal in Papenburg. FOTO: Insa Pölking 700 Besucher - Fortsetzung am Samstag Prominenter Besuch am ersten Tag des Kinderbuchfestivals in Papenburg Von Insa Pölking | 17.06.2022, 18:06 Uhr

Zahlreiche Kinder haben am Freitag die Straßen am Hauptkanal in Papenburg gefüllt. Das Kinderbuchfestival lockte mit Lesungen, Vorführungen und Mitmachaktionen für Klein und Groß in die Papenburger Stadtmitte - auch ein bekannter „Sendung mit der Maus“-Akteur war mit dabei.