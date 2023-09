Fünf Comedians auf fünf Bühnen 7. Komische Nacht mit Comedy-Marathon in Papenburg Von Christoph Assies | 20.09.2023, 09:21 Uhr Erstmals Veranstaltungsort bei der „Komischen Nacht“ ist die Brigg „Friederike von Papenburg“. Archivfoto: Christoph Assies up-down up-down

Die siebte Auflage der Stand-up-Comedy-Reihe „Komische Nacht“ in Papenburg findet am Mittwoch, 27. September statt. Fünf Comedians stehen an fünf Orten auf der Bühne. Neu dabei ist die Brigg „Friederike von Papenburg“ als Veranstaltungsort.