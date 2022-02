An der Rastdorfer Straße in Werlte liefen zu nächtlicher Stunde die Arbeiten einer Baumräumung gerade an, als plötzlich zwei weitere Bäume nahe des Einsatzortes zu Boden gingen. Die Räumung wurde abgebrochen und die Straße vollständig gesperrt. Am Samstagmorgen wurde die Räumung bei geringen Windstärken durchgeführt.

FOTO: Feuerwehr / Samtgemeinde Werlte